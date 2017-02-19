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女星產後拚復出 劉若英半年速度No.1

2017/02/19 09:30

47歲歌手劉若英產後約半年就復出，事業心旺盛。（相信音樂提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲藝人伊能靜去年中為第二任丈夫秦昊生下女兒「小米粒」，從產前到產後已經停工近1年，專心當全職媽媽，在家享親子時光，42歲的賈靜雯前年生下愛女「咘咘」後去年又懷孕，至今沒拍戲，只接廣告和代言，40歲的大S去年五月生下兒子，產後約7個月復出，近來以亮麗新造型登江蘇衛視節目《最強大腦》當嘉賓，其中最快的就是47歲的歌手劉若英，前年1月產子，產後半年就復出，搶賺奶粉錢相當積極。

42歲賈靜雯以家庭為重，前年產下愛女咘咘後，至今未接戲，只接廣告代言，目前專心養胎。（翻攝自臉書）據《蘋果日報》報導，50歲陳明真產後把重心回歸家庭，專心在家照顧3歲雙胞胎兒子，還推掉500萬酬勞戲劇和商演，只接了短期舞台劇《瘋狂伸展台》，另外，玉女歌手蘇慧倫6年未開演唱會，前年4月產子至今只辦2場「火車快飛」演唱會，及擔任周華健台北演唱會嘉賓，其他時間認真當家庭主婦，而劉若英和富商老公鍾石結婚6年，前年產後休息約半年，就擔任台北電影節頒獎嘉賓，接著在「犀利趴」擔任壓軸嘉賓，隨後更是在中國開啟50場巡迴演唱會，高齡媽媽事業心旺盛。

伊能靜去年為老公秦昊產下愛女小米粒，產前到產後停工約1年。（翻攝自微博）

50歲陳明真也以家庭為重，推掉500萬戲劇酬勞，專心在家帶3歲的雙胞胎寶貝兒子。（翻攝自臉書）

大S去年產下兒子後約7個月復出，近日擔任江蘇衛視節目《最強大腦》嘉賓。（翻攝自微博）

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