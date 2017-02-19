49歲不老女神 妮可基嫚性感寫真扭蠻腰露酥胸

妮可基嫚被網友譽為不老女神。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕〕49歲澳洲女星妮可基嫚曾以《時時刻刻》獲第75屆奧斯卡最佳女主角獎。她近日為雜誌拍攝的性感照流出，好身材加上嫵媚的模樣，完全看不出已年近半百。

妮可基嫚近日為雜誌《The Edit》拍攝封面照，照片中她跪坐在床上，擺出完美的S曲線，露出半邊側乳，性感爆表，多組照片中時而嫵媚時而展現霸氣，其中她內裡全空穿著黑色西裝外套，雪白的肌膚一覽無遺，臉上更是看不出一絲歲月的痕跡，讓不少網友不禁讚嘆：「完全看不出來她已經49歲了阿！」、「不老女神是妳」。

妮可基嫚露出雪白的胸前肌膚。（翻攝自網路）

妮可基嫚擺出S曲線十分嫵媚。（翻攝自網路）