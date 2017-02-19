邪神洛基謙稱普通人 姪子不知家有巨星

湯姆希德斯頓堅持自己和普通人一樣，不被明星光環影響生活。（路透社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲英國男星「邪神洛基」湯姆希德斯頓家境富裕，是英國演藝圈「高帥富」代表，曾因與小天后泰勒絲戀情曝光而知名度上升，但他曾表示自己只是普通人，「我的姪兒們都不知道我在做什麼，只知道我出遠門。」

湯姆希德斯頓父親是物理化學家，母親是劇場經理，他後來進皇家戲劇藝術學院學表演，他與泰勒絲短暫的3個月戀情受到高度關注，昨受訪時意有所指說：「對我而言最難的事情，是不讓外界的不實傳言影響自己。」他表示自己私下和大家都一樣，會自己洗衣服、繳電費、拖地板、幫忙家人照顧寶寶，他說：「能回歸正常作息很重要，我的姪子姪女都不知道我做什麼工作，他們只知道我出遠門了。」