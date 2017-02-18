禽流感蔓延全台 湘瑩媽媽雞排店遭波及

藝人湘瑩（左）媽媽所開的雞排店受禽流感影響，生意掉了不少。（翻攝自湘瑩臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期台灣受禽流感肆虐，防疫局日前宣布全國家禽禁宰禁運七天，令市場面臨缺貨危機，藝人湘瑩的媽媽在紅樹林賣雞排，生意受到很大的影響，至少掉了3成，只能靠甜不辣及豆干等其他食物維持生意。

湘瑩（左）因捲入Makiyo（右）醉毆司機事件，形象大受影響。（資料照，記者宋志雄攝）

湘瑩在2012年與丫子被捲入Makiyo醉毆小黃運將事件，演藝事業跌落谷底，每月收入從20萬銳減為4萬，甚至拖累了媽媽在捷運紅樹林站的雞排攤，但她真心想要懺悔，開始努力拍戲，並幫忙媽媽重振生意，好不容易一切步入正軌，卻因禽流感疫情蔓延，政府宣布禁宰禁運家禽7日，據《蘋果日報》報導，湘瑩表示生意受影響，每天少賣30片雞排，但因還有甜不辣和豆干等其他食物，所以勉強還過得去。

藝人NONO所開的雞排店較不受禽流感影響。（翻攝自艋舺雞排臉書）

因湘瑩媽媽的小攤子是小本生意，就算提供檢驗證明還是會有顧客持有疑慮，相較之下藝人NONO所經營的雞排店，至今已開了70多家分店，一天得用上9千公斤的雞肉，因此庫存足夠，較不受這次禁宰禁運的影響。