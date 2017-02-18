限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

禽流感蔓延全台 湘瑩媽媽雞排店遭波及

2017/02/18 22:56

藝人湘瑩（左）媽媽所開的雞排店受禽流感影響，生意掉了不少。（翻攝自湘瑩臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期台灣受禽流感肆虐，防疫局日前宣布全國家禽禁宰禁運七天，令市場面臨缺貨危機，藝人湘瑩的媽媽在紅樹林賣雞排，生意受到很大的影響，至少掉了3成，只能靠甜不辣及豆干等其他食物維持生意。

湘瑩（左）因捲入Makiyo（右）醉毆司機事件，形象大受影響。（資料照，記者宋志雄攝）

湘瑩在2012年與丫子被捲入Makiyo醉毆小黃運將事件，演藝事業跌落谷底，每月收入從20萬銳減為4萬，甚至拖累了媽媽在捷運紅樹林站的雞排攤，但她真心想要懺悔，開始努力拍戲，並幫忙媽媽重振生意，好不容易一切步入正軌，卻因禽流感疫情蔓延，政府宣布禁宰禁運家禽7日，據《蘋果日報》報導，湘瑩表示生意受影響，每天少賣30片雞排，但因還有甜不辣和豆干等其他食物，所以勉強還過得去。

藝人NONO所開的雞排店較不受禽流感影響。（翻攝自艋舺雞排臉書）

湘瑩媽媽的小攤子是小本生意，就算提供檢驗證明還是會有顧客持有疑慮，相較之下藝人NONO所經營的雞排店，至今已開了70多家分店，一天得用上9千公斤的雞肉，因此庫存足夠，較不受這次禁宰禁運的影響。

相關新聞

推薦新聞
禽流感蔓延全台 湘瑩媽媽雞排店遭波及 禽流感蔓延全台 湘瑩媽媽雞排店遭波及
2017/02/18 22:56
裘莉展好心情 婚變後首度帶子女公開亮相 裘莉展好心情 婚變後首度帶子女公開亮相
2017/02/18 22:15
「千年難得一見美少女」光環不再？她擠下橋本環奈奪冠 「千年難得一見美少女」光環不再？她擠下橋本環奈奪冠
2017/02/18 22:12
受禽流感影響賣不出雞 脫線苦嘆：飼料費就要70萬 受禽流感影響賣不出雞 脫線苦嘆：飼料費就要70萬
2017/02/18 22:03
歐陽娜娜為XX掩面崩潰 心碎哭喊「好委屈」 歐陽娜娜為XX掩面崩潰 心碎哭喊「好委屈」
2017/02/18 21:38
辣妻覺得空虛 謝和弦竟要她去玩「那個」 辣妻覺得空虛 謝和弦竟要她去玩「那個」
2017/02/18 21:31
蕭敬騰省話破功 全是因遇見她 蕭敬騰省話破功 全是因遇見她
2017/02/18 21:08
林志穎暖男無極限！竟主動幫粉絲吹頭髮 林志穎暖男無極限！竟主動幫粉絲吹頭髮
2017/02/18 20:48
阿沁「眉上妹妹頭」減齡 和女兒撞髮pk萌值 阿沁「眉上妹妹頭」減齡 和女兒撞髮pk萌值
2017/02/18 20:47
諧星卡古模仿華仔 被網友罵「廢物藝人」怒提告 諧星卡古模仿華仔 被網友罵「廢物藝人」怒提告
2017/02/18 20:36
許維恩曬新寵物 網友驚：是小強！ 許維恩曬新寵物 網友驚：是小強！
2017/02/18 20:33
破1.1億！席琳娜超高人氣成IG界霸主 破1.1億！席琳娜超高人氣成IG界霸主
2017/02/18 20:32
（影音）見證林可彤嫁豪門 林逸欣牽科技業男友踩場 （影音）見證林可彤嫁豪門 林逸欣牽科技業男友踩場
2017/02/18 20:17
毛弟自爆兼差飲料店 粉絲嚇壞了！ 毛弟自爆兼差飲料店 粉絲嚇壞了！
2017/02/18 20:13
李敏鎬見面會火辣脫衣露胸肌 粉絲直喊「受不了！」 李敏鎬見面會火辣脫衣露胸肌 粉絲直喊「受不了！」
2017/02/18 19:57
黃騰浩怒批蝶戀花 鼓勵員工勇敢說NO 黃騰浩怒批蝶戀花 鼓勵員工勇敢說NO
2017/02/18 19:55
女星當街哈菸被嗆爆 看這本書自打強心針？ 女星當街哈菸被嗆爆 看這本書自打強心針？
2017/02/18 19:54
網友辱罵「廢物」 卡古等不到道歉決定提告 網友辱罵「廢物」 卡古等不到道歉決定提告
2017/02/18 19:42
男星因肥胖罹呼吸中止症 舒淇驚喊「快減肥！」 男星因肥胖罹呼吸中止症 舒淇驚喊「快減肥！」
2017/02/18 19:15
亞歷長期打呼原因竟是「它」 網友大呼：長知識！ 亞歷長期打呼原因竟是「它」 網友大呼：長知識！
2017/02/18 19:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.