裘莉展好心情 婚變後首度帶子女公開亮相

裘莉始終帶著微笑。(歐新社)

〔記者莊沛儀/綜合報導〕好萊塢女星安吉莉娜裘莉去年執導描述「赤柬政權」的電影《First They Killed My Father》今在柬埔在舉辦電影記者會,裘莉心情很好的帶著6名子女一同出席,而這也是裘莉去年9月和「小布」布萊德彼特鬧離婚後,首度在公開場合亮相。

裘莉婚變後帶子女首度公開亮相。(路透)

該片是翻拍自柬埔寨維權人士Loung Ung撰寫的傳記《First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers》,其描述紅色高棉(赤柬)3年8個月高壓統治,估計有100多萬人死於饑荒、勞役、疾病或迫害等,堪稱20世紀最血腥暴力的人為大災難之一。

裘莉在2002年收養在柬埔寨長子麥道克斯,記者會上她表示,多年前因看過該回憶錄讓她開了眼界,也透露「透過這部電影,讓麥道克斯知道自己的父母曾經經歷的事情」。