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電影提倡「多元成家」北捷登廣告受阻 片商溝通未果駁炒新聞

2017/02/19 07:20

生田斗真（右）在新片《當他們認真編織時》中大膽挑戰性別認同、變性人議題，在國際影展大放異彩，勇奪柏林影展「泰迪熊獎」。（絕色國際提供）〔記者陳立妍／台北報導〕由日本傑尼斯人氣男星生田斗真主演的新片《當他們認真編織時》，大膽挑戰性別認同、變性人議題，勇奪柏林影展「泰迪熊獎」肯定，被視為同志電影獎項的最高榮譽。不過，即將在台上映的《當》片，欲在台北捷運刊登廣告卻因敏感的「多元成家」議題碰了軟釘子，昨台北捷運公司強調「未拒絕某特定電影廣告於捷運車站刊登」，反咬片商炒作，讓負責發行《當》片的絕色國際直呼很遺憾，表示「基於無法表達原始訴求的立場，將取消廣告的上刊」。

生田斗真在片中飾演經歷變性手術的跨性別者，與男友及其姪女共組多元家庭，精湛演技獲好評。片商透露，日前透過廣告代理商想在捷運站放置平面廣告，然而周三時卻接到回覆「廣告刊登須再討論」，前晚北捷內部的廣告審議委員會開會後，向廣告商表示：「不希望造成部分人士的過度解讀，希望能將電影海報上有爭議的部分，包括『多元成家』、還有『這樣教小孩』修改。」

日片《當他們認真編織時》，以溫暖與感人的方式，盼消弭社會對LGBT族群的歧視。（絕色國際提供）但絕色國際認為，電影是用非常溫暖與感人的方式，消弭社會對LGBT族群（英文女同性戀者（Lesbians）、男同性戀者（Gays）、雙性戀者（Bisexuals）與跨性別者（Transgender）的標籤，甚至是歧視，同時希望大家能用常理心對待身邊各種不同取向的人，「所以我們才會一直以『這樣教小孩』的slogan來廣告這部片。如果要拿掉『性平』訴求，才能在捷運刊登廣告，那就完全違反發行此片的背後精神」片商表示，本來希望透過代理商與北捷再溝通，沒想到還未獲得回應，北捷就先在官網發布新聞稿，以「未拒絕某特定電影廣告於捷運車站刊登」 、「尊重專業審議結果」 、「廠商不宜操作商業宣傳」反擊，令片商也有些小傻眼。

昨午北捷在官網發聲明，表示為兼顧商業收入及維護公共空間的潔淨與中立，設有審議委員會把關廣告內容，委員會尊重電影內容，只請廠商修正「最具爭議多元成家話題」及「3/10這樣教小孩」宣傳用字，避免爭議，強調並未拒絕廣告刊登。對於北捷的說法，絕色國際喊冤並非想炒新聞，惋惜說：「我們尊重捷運局討論的結果。」

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