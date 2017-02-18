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受禽流感影響賣不出雞 脫線苦嘆：飼料費就要70萬

2017/02/18 22:03

脫線透露，養雞場一周光飼料費就高達70萬，盼疫情能早日控制。（翻攝自台東脫線牧場-脫線爸臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日台灣禽流感疫情升溫，政府更下令「禁宰禁運」7天，讓經營養雞場、甕缸雞、薑母鴨等業者叫苦連天。85歲的資深藝人脫線和老搭檔阿西，在台東經營多年牧場養雞，還開起悶燒雞餐廳，但近日卻受禽流感波及，生意明顯下滑，讓脫線大嘆，「1周飼料費就高達70萬」恐怕損失慘重。

阿西（左）和脫線（右）在台東合作經營牧場。（資料照，台視提供）

據《蘋果日報》報導，脫線和阿西在台東合作經營「脫線牧場」已經29年，牧場不但養雞還設有餐廳，招牌雞肉料理「悶燒桶雞」更是受到許多觀光客喜愛，但近日禽流感疫情越來越嚴重，牧場生意也明顯下滑，讓他無奈地說，「雞若賣不出去，一周光飼料費就要花掉70萬元，相當可觀，只能希望這波疫情趕快過去」。之後脫線也在臉書像雞農喊話，「我們不可憐的，是無奈！
雞農們，大家加油……」希望大家可以一起挺過這波疫情。

脫線經營牧場、餐廳事業有成，還研發出悶燒雞的專用烤爐（翻攝自台東脫線牧場-脫線爸臉書）

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