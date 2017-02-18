「千年難得一見美少女」光環不再？她擠下橋本環奈奪冠

橋本環奈因「奇蹟美照」被稱為「千年難得一見美少女」。（取自日網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本演藝圈是孕育少女偶像的搖籃，每年都有不少長相甜美的美少女躍上螢光幕，日本網站「goo」針對500名20~30歲的網友（男女生各250名）做調查，選出「日本最強美少女」前10名，有「千年難得一見美少女」稱號的橋本環奈竟然只得第二名，令網友跌破眼鏡。

廣瀨鈴因甜美外型及深厚演技被選為「日本最強美少女」第一名。（取自日網）

今年18歲的橋本環奈為女子偶像團體「Rev.from DVL」的成​​員，曾在參加活動時被拍到一張「奇蹟美照」而爆紅，被媒體稱為「千年難得一見美少女」，她在「日本最強美少女」投票中以98票拿下第二名，而打敗她的是同為18歲的戲劇新星廣瀨鈴，她以電影《海街日記》贏得各大新人獎，演技備受期待，她也以142票奪下此投票的冠軍。

橋本環奈被拍到粗腿與粗手臂。（翻攝自日網）

橋本環奈頂著「超級美少女」的光環在演藝圈闖蕩，但日前卻被網友發現她的身材似乎越來越豐腴，穿著無袖洋裝手臂竟比身旁的男演員還粗，在為雜誌拍照時也被說大腿有些粗壯，被譏為「象腿」，有網友為她抱不平，認為「千年難得一見美少女」這個稱號太沉重，反而成為她在演藝圈的絆腳石。

【日本最強美少女前十名】

10、平祐奈（25票、1998年11月12日）

9、武田玲奈（27票、1997年7月27日）

8、松井愛莉（27票、1996年12月26日）

7、藤田ニコル（31票、1998年2月20日）

6、櫻井日奈子（37票、1997年4月2日）

5、福原遙（39票、1998年8月28日）

4、岡田結實（39票、2000年4月15日）

3、中條彩未（45票、1997年2月4日）

2、橋本環奈（98票、1999年2月3日）

1、廣瀨鈴（142票、1998年6月19日）