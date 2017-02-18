限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

「千年難得一見美少女」光環不再？她擠下橋本環奈奪冠

2017/02/18 22:12

橋本環奈因「奇蹟美照」被稱為「千年難得一見美少女」。（取自日網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本演藝圈是孕育少女偶像的搖籃，每年都有不少長相甜美的美少女躍上螢光幕，日本網站「goo」針對500名20~30歲的網友（男女生各250名）做調查，選出「日本最強美少女」前10名，有「千年難得一見美少女」稱號的橋本環奈竟然只得第二名，令網友跌破眼鏡。

廣瀨鈴因甜美外型及深厚演技被選為「日本最強美少女」第一名。（取自日網）

今年18歲的橋本環奈為女子偶像團體「Rev.from DVL」的成​​員，曾在參加活動時被拍到一張「奇蹟美照」而爆紅，被媒體稱為「千年難得一見美少女」，她在「日本最強美少女」投票中以98票拿下第二名，而打敗她的是同為18歲的戲劇新星廣瀨鈴，她以電影《海街日記》贏得各大新人獎，演技備受期待，她也以142票奪下此投票的冠軍。

橋本環奈被拍到粗腿與粗手臂。（翻攝自日網）

橋本環奈頂著「超級美少女」的光環在演藝圈闖蕩，但日前卻被網友發現她的身材似乎越來越豐腴，穿著無袖洋裝手臂竟比身旁的男演員還粗，在為雜誌拍照時也被說大腿有些粗壯，被譏為「象腿」，有網友為她抱不平，認為「千年難得一見美少女」這個稱號太沉重，反而成為她在演藝圈的絆腳石。

【日本最強美少女前十名】
10、平祐奈（25票、1998年11月12日）
9、武田玲奈（27票、1997年7月27日）
8、松井愛莉（27票、1996年12月26日）
7、藤田ニコル（31票、1998年2月20日）
6、櫻井日奈子（37票、1997年4月2日）
5、福原遙（39票、1998年8月28日）
4、岡田結實（39票、2000年4月15日）
3、中條彩未（45票、1997年2月4日）
2、橋本環奈（98票、1999年2月3日）
1、廣瀨鈴（142票、1998年6月19日）

相關新聞

推薦新聞
（影音）林可彤淚崩嫁銀行副總裁 2.5克拉鑽戒好閃 （影音）林可彤淚崩嫁銀行副總裁 2.5克拉鑽戒好閃
2017/02/18 19:13
太不科學！51歲藍心湄穿比基尼放送S型好身材 太不科學！51歲藍心湄穿比基尼放送S型好身材
2017/02/18 15:26
10年前與劉亦菲合照流出 楊冪被虧一年變一張臉 10年前與劉亦菲合照流出 楊冪被虧一年變一張臉
2017/02/18 16:26
李燕家裡沒這東西 竟被姪子問「不是有在賺錢嗎？」 李燕家裡沒這東西 竟被姪子問「不是有在賺錢嗎？」
2017/02/18 18:04
女歌手未婚懷孕曬花放閃 自爆患「女王病」 女歌手未婚懷孕曬花放閃 自爆患「女王病」
2017/02/18 17:27
「千年難得一見美少女」光環不再？她擠下橋本環奈奪冠 「千年難得一見美少女」光環不再？她擠下橋本環奈奪冠
2017/02/18 22:12
別再叫他「省話一哥」！蕭敬騰自曝少話原因是... 別再叫他「省話一哥」！蕭敬騰自曝少話原因是...
2017/02/18 16:02
林依晨將「當媽」？分享為人父母10點筆記 林依晨將「當媽」？分享為人父母10點筆記
2017/02/18 14:47
吳佩慈為愛女辦豪華生日趴 S幫獨缺她 吳佩慈為愛女辦豪華生日趴 S幫獨缺她
2017/02/18 20:00
日片「多元成家」登廣告被打槍 北捷今反控片商別炒作 日片「多元成家」登廣告被打槍 北捷今反控片商別炒作
2017/02/18 14:03
分手朱智勳？佳人親吻男模奶被貼 分手朱智勳？佳人親吻男模奶被貼
2017/02/18 13:55
陳子玄懷胎8月拍寫真 老公搞笑挺肚入鏡 陳子玄懷胎8月拍寫真 老公搞笑挺肚入鏡
2017/02/18 15:16
（影音）2個月前拍廣告合體金泰希 金來沅不知她要結婚 （影音）2個月前拍廣告合體金泰希 金來沅不知她要結婚
2017/02/18 17:19
捕捉野生「吃貨」朴寶劍 路上大嗑冰淇淋 捕捉野生「吃貨」朴寶劍 路上大嗑冰淇淋
2017/02/18 17:48
堀北真希交往2個月就閃婚 老公坦言：不知道她在想什麼 堀北真希交往2個月就閃婚 老公坦言：不知道她在想什麼
2017/02/18 18:56
步姐炫F乳、蛇腰 「門都歪了」露餡疑修圖 步姐炫F乳、蛇腰 「門都歪了」露餡疑修圖
2017/02/18 18:01
車商冷回車禍「好消息」 保羅沃克弟不甩曬GT照 車商冷回車禍「好消息」 保羅沃克弟不甩曬GT照
2017/02/18 17:12
李敏鎬見面會火辣脫衣露胸肌 粉絲直喊「受不了！」 李敏鎬見面會火辣脫衣露胸肌 粉絲直喊「受不了！」
2017/02/18 19:57
鼓鼓遭嘎嘎砲轟「假清高」 大元傳訊息給他呼呼 鼓鼓遭嘎嘎砲轟「假清高」 大元傳訊息給他呼呼
2017/02/18 18:38
不甩富豪無情 名媛與賈伯斯遺孀同框扳回一成！ 不甩富豪無情 名媛與賈伯斯遺孀同框扳回一成！
2017/02/18 19:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.