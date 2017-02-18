辣妻覺得空虛 謝和弦竟要她去玩「那個」

謝和弦（左）與太太交往4年後結為夫妻，常在臉書上放閃。（翻攝自謝和弦臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手謝和弦與台荷混血女友Keanna愛情長跑4年，終於在去年5月結為夫妻，兩人時常在臉書上分享婚後的甜蜜生活，今日Keanna在臉書PO文表示自己很無聊，而謝和弦竟然要她自己去玩砸派機與俄羅斯輪盤槍，讓她超級傻眼。

謝和弦沒空陪老婆，竟要她自己去玩遊戲。（翻攝自Keanna臉書）

Keanna在臉書透露最近謝和弦很忙沒空陪她，讓她空虛、寂寞、覺得冷，而謝和弦聽到妻子的撒嬌後，便用手一指，要Keanna自己去玩「那個」，Keanna一看驚覺謝和弦指的是砸派機與俄羅斯輪盤槍，讓她忍不住吐嘈「那明明就要兩個人玩，是要我分飾兩角嗎」，網友看了兩人有趣的對話，開玩笑的叫Keanna「用美腿誘惑他一起玩」。



Keanna（右）過去曾是謝和弦（左）的粉絲。（翻攝自Keanna臉書）

日前謝和弦曾在臉書上透露妻子過去是他的粉絲，因為太過愛他甚至跟妹妹說有一天一定會吃到他，謝和弦也感謝太太在他躁鬱症發作時不離不棄，嘴甜的說：「娶到賺到。」放閃無極限讓粉絲直喊「甜到要蛀牙了」。