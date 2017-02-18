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破1.1億！席琳娜超高人氣成IG界霸主

2017/02/18 20:32

席琳娜因性感火辣的外型受到粉絲喜愛。（翻攝自席琳娜Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國女星席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）以迪士尼童星身分紅遍全球，與前男友小賈斯汀藕斷絲連也成為媒體焦點，而她時常在IG分享照片，成為了2016年IG人氣王，日前她的IG追蹤人數更是高達1.1億，成為最多追蹤者的IG使用者，她也PO文感謝這些追蹤她的粉絲。

席琳娜的IG追蹤人數高達1.1億，她發文感謝粉絲。（翻攝自席琳娜Instagram）

小天后席琳娜時常在IG上傳自己的生活照，當中不乏性感美照，吸引無數粉絲追蹤按讚，日前席琳娜IG追蹤人數達到1.1億，打敗泰勒斯、碧昂絲等巨星，成為IG界的霸主，她也在IG發文說：「謝謝大家，達到了1.1億人，我承諾會繼續珍惜這個平台及在這裡說真話，但最重要的，是這裡的每一個人都改變了我的人生，我非常感謝。」

席琳娜雖曾說受夠社群媒體，但仍繼續PO文打臉自己。（翻攝自席琳娜Instagram）

去年8月席琳娜因紅斑性狼瘡引起焦慮症、恐慌症，住進勒戒中心治療，經過90天的治療，她表示現在不能忍受社群媒體，認為若每天都忙著滑手機，卻忽略眼前生活，人和人會變的疏遠，雖說得頭頭是道，但仍繼續在IG發文，打臉自己的言論，看來IG的魅力連小天后也無法擋。

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