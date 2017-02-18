諧星卡古模仿華仔 被網友罵「廢物藝人」怒提告

〔即時新聞／綜合報導〕卡古（章瑞麟）在一次節目中意外爆紅後，就以諧星之姿闖蕩演藝圈，目前是《瘋神無雙》定班底的他，日前在吳宗憲節目中模仿劉德華，遭到一名網友人身攻擊、無端謾罵。卡古認為如果針對表演做出批評指教可以接受，但是身為藝人難道就也要吞下莫名的人身攻擊嗎？至今仍等不到道歉的他，今（18）日已正式向該名網友提出告訴。

據《ETtoday》報導，諧星卡古日前在《小明星大跟班》節目中，模仿劉德華，雖然廣獲粉絲支持，但卻遭一名網友出言酸他「梗是只有一個嗎？做什麼藝人？廢物，還到處講……除了當肥豬，你還會什麼？」，卡古事後難過又生氣對該網友表示會提告，但若是對方道歉，他就不會在放心上，孰料對方態度仍然強硬回說：「傳票司官請隨便」。

卡古今至台北地檢所正式提出告訴，指出想讓大家知道即便只在網路上發言，也是需要負責的，這樣做不是希望該名網友受到多嚴重的懲處，只是希望他能檢視自身行為，若是在此次訴訟中有得到金錢賠償，將全數捐做公益。