李敏鎬見面會火辣脫衣露胸肌 粉絲直喊「受不了！」

李敏鎬18、19在南韓舉辦粉絲見面會，傳是入伍前最後一場活動。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「長腿歐巴」李敏鎬擁有外型帥氣、高挑身材，每次現身都迷倒大票姐姐妹妹們。繼演出《藍色海洋的傳說》人氣翻漲後，今、明2天他在南韓舉辦《The originality of LEE MIN HO》粉絲見面會，不僅和粉絲近距離互動，甚至直接在台上脫衣大秀結實身材，讓粉絲鼻血直流！

今李敏鎬在南韓舉辦粉絲見面會，過程中，他身穿一套全黑西裝，在台上深情演唱夯劇《繼承者們》的插曲《Painful love》，讓台下粉絲大飽耳福。除此之外，他還大膽的直接在白色布幕後換衣服，雖然只有剪影，但仍擋不住他結實的胸肌，火辣橋段令粉絲興奮直喊「不能呼吸！」

李敏鎬在見面會上直接在台上換衣服，現場尖叫聲不斷。（翻攝自Instagram）

李敏鎬深情演唱主演韓劇《繼承者們》插曲。（翻攝自Instagram）

日前曾傳出李敏鎬將在3、4月入伍，這場粉絲見面會可能是告別活動，對此，經紀公司則澄清「因為目前仍未收到入營訓練通知書，因此入伍的具體時間都還沒有確定。」而他近期也將暌違2年推出新單曲《Always by LEE MIN HO》，回饋粉絲。