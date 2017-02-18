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亞歷長期打呼原因竟是「它」 網友大呼：長知識！

2017/02/18 19:00

亞歷山大（右）及肥安（左）的可愛模樣深受網友喜愛。（翻攝自王君萍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「亞歷媽」王君萍與法國籍老公結婚後，生下亞歷山大及「肥安」安德里兩個混血寶寶，時常在社群網站曬出兩個寶貝兒子的照片，擁有超高人氣，今日亞歷媽在臉書透露，亞歷山大長期有打呼問題，講話也很大聲，回台灣看醫生才發現是因為耳朵兩側有很厚的耳垢，挖出耳垢後才解決問題，也讓亞歷媽對台灣的醫生非常感謝。

亞歷長期打呼，原來是超大耳垢造成。（翻攝自王君萍臉書）

亞歷媽今日在臉書PO文，原以為是鼻子過敏導致亞歷的打呼，回台看醫生後才發現原來是因為耳垢太厚，並在挖出超大顆耳垢後才解決亞歷打呼的問題，亞歷媽也在文中感謝台灣醫生解決了她長期以來的困擾，讓她相當感動，網友們看了後驚訝原來耳垢會造成打呼問題，直呼「真的是長知識了」。

亞歷媽（中）雖飽受批評，但仍繼續記錄兩個兒子的成長。（翻攝自王君萍臉書）

亞歷和肥安的超萌模樣吸引近90萬人在粉絲團按讚，但樹大招風，曾有人批評亞歷媽過分吹捧孩子，並發了許多業配文，被懷疑是在利用孩子賺錢，日前亞歷媽也透露曾有人把她的照片修成遺照，使她壓力過大不停落髮，但她也說已適應爆紅後外界的攻擊，只希望好好記錄兩個寶貝兒子的成長過程。

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