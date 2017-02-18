鼓鼓遭嘎嘎砲轟「假清高」 大元傳訊息給他呼呼

大元（左）被問到鼓鼓（左）被砲轟一事，表示鼓鼓心情沒有受影響。（合成圖，翻攝自臉書、Instagram）



〔娛樂頻道／綜合報導〕樂團「MP魔幻力量」一路走來波不斷，團員「嘎嘎」潘俊佳與「阿翔」黃柏翔皆因負面新聞陸續退團，而DJ「鼓鼓」呂國緯日前單飛出輯，卻被嘎嘎在私人臉書怒嗆「把自己捧的很清高」，鼓鼓緋聞女友「Popu Lady」成員大元對此表示有在群組安慰好友。

嘎嘎日前在臉書怒轟鼓鼓假清高。（翻攝自嘎嘎臉書）

鼓鼓日前在訪問中提到關於團員們的醜聞，他直言「很衰」，讓嘎嘎在臉書開砲「後悔跟你一起玩過團」、「把自己捧的很清高」，嘎嘎友人也留言幫腔，「發片就發片，其實不用一直在後面捅刀插劍的」，據《ETtoday》報導，鼓鼓緋聞女友大元被問到此事，表示那是團員們自己的事，不會影響到她與鼓鼓的感情，也透露有傳訊息安慰鼓鼓，並說：「他看起來絲毫不受影響，感覺心情蠻好的。」

MP魔幻力量問題不斷，已有兩個團員因負面新聞退團。（中視提供）

與大元同為女子團體「Popu Lady」一員的寶兒，曾被拍到與嘎嘎在街上唇交並被掀衣，形象受重創，嘎嘎之前更因流出女星安心亞的掀裙影片而遭外界抨擊，接二連三的醜聞使他被勒令退團，這次又因在臉書砲轟過去的團員引起網友討論，有網友看不下去嘎嘎的行為，寫下重話「