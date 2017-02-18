女歌手未婚懷孕曬花放閃 自爆患「女王病」

吳若希（左）擁有甜美外型和溫柔嗓音。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲香港歌手吳若希擁有甜美外型和溫柔嗓音，以洗腦歌曲《越難越愛》爆紅，去年11月宣布未婚懷孕，目前已停工在澳門養胎的她，自曝懷孕後，脾氣變得暴躁，原先的公主病也進化成「女王病」，同時感謝男友這段時間的容忍，甜蜜之情令人稱羨。

吳若希情人節收到男友所送的玫瑰花束。（翻攝自臉書）

吳若希與富二代男友Alex自去年7月交往以來，從不吝嗇曬愛，今在臉書曬出情人節收到的藍色玫瑰花束，透露懷孕後，情緒起伏大，「有時候就是無緣無故想發脾氣，明知道其實沒什麼事要生氣，但就是想生氣，然後吃碗飯或者吃碗麵就會突然心情大好，然後又會乖乖抱著被子上床睡覺～」

吳若希（右）去年11月宣布未婚懷孕，男友Alex（左）隨即曬出親吻孕肚照放閃。（翻攝自Instagram）

隨後發表愛的宣言放閃，「沒懷孕時已經知道自己是個辣妹子，現在完全發現自己已經從公主病進化到女王病。慶幸的是身邊那個還是依然會容忍你的壞脾氣，你睡不著他會陪你睡不著、你餓他就陪你吃、你無理取鬧他會抱緊你親親你...所以，謝謝你愛我！」字裡行間飽含濃濃愛意。

吳若希（右）與富二代男友Alex（左）自交往以來，從不吝嗇曬愛。（翻攝自Instagram）