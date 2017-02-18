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車商冷回車禍「好消息」 保羅沃克弟不甩曬GT照

2017/02/18 17:12

保羅沃克在2013年不幸發生死亡車禍，震驚大批粉絲。（UIP提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星保羅沃克過去演出《玩命關頭》系列電影人氣爆棚，卻在2013年在車禍中不幸喪生，讓粉絲遺憾萬分。而保時捷高層對此事故發生則回應「一輛GT毀了，其他剩下的GT就更稀有了」相當無良，但保羅的弟弟不甩車商的冷言冷語，在臉書曬駕駛GT帥照，網友對於此作法反而表示認同，更大讚「為你驕傲！」

保羅沃克2013年乘坐好友駕駛的紅色保時捷Carrera GT，不料卻撞樹引起爆炸，不幸逝世。事發後，保羅的家人向車商控GT設計不良，日前訴訟文件曝光，車商經理竟表示這是好消息，更直言「這樣的話其他車主手中剩下的GT就更加稀有了。」而保羅家人痛批車商隱瞞GT有安全性的問題，14日再向法院提出訴訟。

保羅沃克和弟弟柯迪沃克都是保時捷迷，柯迪則未對此事做出回應。不過，日前他在臉書曬出多張駕駛GT的照片，似乎沒有影響他對愛車的熱忱。撇除車商高層的冷血回應，而網友紛紛表示認同他的做法，表示承續保羅沃克當初對GT的喜愛，這輛車已經無法被取代。

柯迪沃克事發後仍駕駛與保羅同款的保時捷Carrera GT。（翻攝自柯迪沃克臉書）

網友對於柯迪的作法表示贊同，認為這輛車已經無法被取代。（翻攝自柯迪沃克臉書）

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