使者魅力燒不停 李棟旭解扣露胸勾粉絲

南韓演員李棟旭為雜誌拍攝照片，展現帥氣一面。（翻攝自韓國me2day微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員李棟旭出道多年，參與過多部戲劇演出，日前在南韓熱播戲劇《孤獨又燦爛的神－鬼怪》中飾演失憶的「陰間使者」王黎，劇中深情又帶點詼諧的形象深受女性粉絲喜愛，受歡迎程度直逼男主角孔侑，日前他幫雜誌《ARENA》拍攝照片，今日釋出他所拍的3月號刊畫報，帥氣養眼的畫面迷倒一票粉絲。

南韓演員李棟旭為雜誌拍攝照片，展現帥氣一面。（翻攝自李棟旭Instagram）

李棟旭為雜誌所拍攝的照片可看出他深邃的眼神，流露出一股憂鬱的氣息，簡單俐落的服裝搭配更是凸顯了他修長的模特兒身材，展現春日陽光溫暖又帶點冷冽的魅力，這一系列的照片一釋出，立刻引來粉絲關注，紛紛在底下留言「這世上怎麼有那麼帥的人」。

李棟旭深情中帶點憂鬱的眼神，讓粉絲們為之傾倒。（翻攝自李棟旭Instagram）

韓劇《孤獨又燦爛的神－鬼怪》在南韓創下超高收視，為南韓有線電視台電視劇歷年收視紀錄冠軍，劇中男主角孔侑去年因電影《屍速列車》爆紅，被稱為「地表最強老爸」，與李棟旭攜手合作《鬼怪》，使兩人人氣一飛沖天，更獲選為情人節最想表白的男神前兩名，打敗朴寶劍、宋仲基等人，成為南韓新一代最炙手可熱的演員。