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（影音）忘記繳回《復聯3》劇本 小鮮肉蜘蛛人一把燒了它！

2017/02/18 15:32

「蜘蛛人」湯姆霍蘭德參演《復仇者聯盟3：無限之戰》後竟忘記繳回劇本，只好放火一把燒毀這些「最高機密」。（合成圖，翻攝自Screen Rant、湯姆霍蘭德Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕接棒成為第三代蜘蛛人的20歲小鮮肉湯姆霍蘭德，在去年上映的《美國隊長3：英雄內戰》首次亮相引發高度關注後，就馬不停蹄趕拍最新蜘蛛人獨立電影蜘蛛人返校日》，最近更是現身《復仇者聯盟3：無限之戰》片場，與「鋼鐵人」小勞勃道尼、「星爵」克里斯普瑞特一起出現在該片首支片場花絮當中與觀眾見面，讓影迷驚喜不已，十分好奇當這些來自不同影片的超級英雄齊聚一堂時，究竟會擦出怎樣的火花來。沒想到，開拍還不滿一個月，湯姆霍蘭德似乎就已經結束所有戲份的拍攝，今天（18日）就在Instagram上傳了一支「燒劇本」的影片，嚇壞不少人。

《復仇者聯盟3：無限之戰》開拍第一天，湯姆霍蘭德（中）就與「鋼鐵人」小勞勃道尼（左）、「星爵」克里斯普瑞特（右）一起合體現身片場。（翻攝自YouTube）

湯姆霍蘭德在影片中就表示，漫威一向希望所有細節在電影上映前都是處於保密的狀態，不過他手上卻拿著厚厚一疊的劇本，說道：「因為我忘了繳回我的劇本，所有製片應該都要被嚇壞了吧，我要來把這些證據給銷毀了」，語畢，便直接把手中劇本往身旁的火爐內一丟，這些充滿「最高機密」的紙張就這樣在火焰裡熊熊燃燒了起來，將徹底被毀屍滅跡；而湯姆霍蘭德除了拍片證明自己已經銷毀證據外，也忍不住寫道：「第一守則... 就是要交出你的劇本來！」粉絲們看了則在底下留言直呼：「太可愛了」、「不要了那可以送我嗎？賣我也沒關係！」至於才短短不到1個月就完成所有拍攝，湯姆霍蘭德的蜘蛛人到底會有多少戲份，看來也只能等到明年《復聯3》上映後才能揭曉答案了。

湯姆霍蘭德拍攝影片坦承自己忘記繳回劇本，一定讓漫威的製片們嚇壞了，於是只好自行燒毀證據，以防機密被外洩。（翻攝自湯姆霍蘭德Instagram）

相關影片：〈影片取自湯姆霍蘭德Instagram，如遭移除敬請見諒〉

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