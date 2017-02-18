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別再叫他「省話一哥」！蕭敬騰自曝少話原因是...

2017/02/18 16:02

金曲歌王蕭敬騰嗓音渾厚，極具穿透力的歌聲深受粉絲喜愛。（翻攝自蕭敬騰臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手蕭敬騰2007年參加歌唱節目《超級星光大道》踢館賽，渾厚嗓音與極具個人風格的演唱特色讓他一戰成名，發行了多張個人專輯，在各地都有亮眼的成績，並獲得了第24屆金曲獎最佳男歌手，雖然歌聲令人驚艷，但蕭敬騰剛出道時鮮少開口說話，被封為「省話一哥」，日前他上廣播節目自曝是因為曾有人說他「裝熟」，才讓他決定少開口。

蕭敬騰過去被稱為「省話一哥」，透露是因曾被說「裝熟」才少言。（翻攝自蕭敬騰臉書）

蕭敬騰出道多年，人氣居高不下，粉絲發現過去沉默寡言的他，近年來越來越活潑，從「省話一哥」變成「無厘頭一哥」，對於這樣的轉變，他表示是因為學會了表達情緒，會試著把心裡的話說出來，他也透露過去少言的原因是他曾在聚會中認識新朋友，而朋友喝了酒，兩人聊得很熱絡，但隔天他與酒醒的新朋友打招呼，卻被對方懷疑在裝熟，讓他很受傷。

由蕭敬騰（左二）領軍的「獅子合唱團」參加《歌手2017》，精采表現令人讚嘆。（翻攝自獅子合唱團臉書）

蕭敬騰熱愛搖滾，也自己組了個搖滾樂團「獅子合唱團」，日前他帶領獅子合唱團參加中國歌唱節目《歌手2017》（原《我是歌手》），在節目中深情演唱歌手永邦的《你是我最深愛的人》，全新編曲讓觀眾如癡如醉，並奪下他們在節目中的首次冠軍，優異的表現讓粉絲忍不住告白「你也是我最深愛的人」。

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