楊謹華傳出被求婚 臉書回應「有些話別亂講」
2017/02/18 15:13
〔娛樂頻道／綜合報導〕楊謹華和石油事業男友Ben交往10個月，感情相當穩定，過年期間楊謹華也飛到美國陪伴男友，到對方生活的德州度假半個月，近日傳出Ben向她求婚但她尚未答應的傳聞，楊謹華今在臉書要大家別憑空想像。
楊謹華在臉書發文，從以前到現在她都相當重視「尊重」二字，「我『尊重』每個人的工作，但⋯有些話真是不能亂講」，否認男友求婚的傳聞，並表示不能將自己憑空想像的內容，就這樣寫出來，但她也回應自己會正面思考，「優雅的」略過烏龍傳聞，帶著正能量樂觀面對未來的日子。
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