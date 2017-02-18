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（影音）TWICE帥跳EXO經典歌 粉絲被迷倒叫歐巴

2017/02/18 15:11

南韓女團TWICE近日在首爾舉行第一場售票演唱會。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團TWICE出道短短一年多，人氣就夯到躋身一線女團，近日她們舉行出道以來第一場售票演唱會，也造成門票秒殺的盛況，演唱會上除了表演自己的經典洗腦歌曲《Cheer up》、《TT》之外，還特別準備了前輩EXO的知名歌曲《Overdose》，帥氣舞姿和酷勁表情完全不輸男生，讓底下歌迷忍不住大讚：「簡直要叫歐巴了！」

TWICE除了表演自己的經典歌曲外，也表演前輩EXO的歌曲《OVERDOSE》，帥氣程度不輸男生。（翻攝自YouTube）

據《ETtoday》報導，TWICE近日在首爾舉行第一場售票演唱會，人氣超高的她們為了對得起座無虛席的熱情粉絲，精心準備多首精彩表演，除了招牌歌曲《like Ooh-Ahh》、《Cheer》、《TT》之外，也表演了人氣男團EXO的《Overdose》，成員們各個賣力唱跳，跳舞力道跟表情都非常到位，散發女生特有的帥氣，而成員彩瑛的RAP表現也相當優秀，完美表現讓粉絲們驕傲不已。

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

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