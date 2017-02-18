寶貝兒滿月沒曬照 Angelababy素顏秀好氣色
2017/02/18 15:07
〔娛樂頻道／綜合報導〕「Angelababy」楊穎與老公黃曉明結婚1年多，上月喜迎寶貝兒子「小海綿」，產後2天就光速出院，昨小海綿滿月，沒發現關於兒子滿月的文章，倒是以素顏現身好友聚會，氣色看起來相當好。
Angelababy生產後光速出院，還以短裙、長靴的著裝亮相，昨她素顏出席2位好友的聚會，好友將合照上傳微博，baby未施胭脂的好氣色讓她看起來仍像個少女。事實上，Angelababy元宵節便曾在微博PO出近況照祝福大家，她表示：「願大家節日團圓，和和美美！（你們所有的想念我都知道）」不忘感謝粉絲對她主演戲劇的支持，照片中她臉色紅潤，讓不少粉絲相當放心。
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