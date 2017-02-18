女神卡卡中場秀演出 創超級盃有史以來最高觀看紀錄
2017/02/18 14:26
女神卡卡日前在超級盃上帶來的精彩中場秀演出，創下超級盃有史以來最高觀看紀錄。（翻攝自Entertainment Weekly）
〔記者陳昱均／綜合報導〕一年一度的體壇盛事「超級盃」美式足球總決賽，在美國時間5日熱鬧開打，一向有著「不是巨星登不上」的中場秀表演，今年找來女神卡卡擔綱演出，她當天先是在開場時從體育館屋頂現身，身後以多架閃著紅白藍燈光的無人機排成星條旗圖案外，她更直接從屋頂高空跳下垂降到地面舞台，一連串絕無冷場的13分鐘精彩組曲演出嗨翻現場以及全世界的觀眾和粉絲，在網路上被瘋傳，被譽為是卡卡的「生涯最棒演出」。這波「卡卡效應」除了讓她自己過去作品的音源及專輯銷量都猛烈攀升，也成了超級盃有史以來觀看次數最高的中場秀表演，威猛創下新紀錄。
根據《Entertainment Weekly》報導，在超級盃當天，約有1.18億名觀眾透過福斯的實況轉播來觀看女神卡卡的中場秀演出，另外還有1.5億名觀眾則是透過NFL官方的官網、手機APP、推特、YouTube，還有Giphy等方式來收看的，這樣加起來就已經有2.68億人同時在觀看卡卡的演出。此外，除了在電視上的直播外，當時也有220萬名觀眾同步在推特上以「#百事可樂中場秀」的標籤，來跟隨相關直播消息，發表了超過500萬則相關推文，而臉書上的影片觀看量也有超過4900萬次，並擁有超過500萬次的超高按讚及分享次數。不僅如此，截至17日為止的統計數字，這段演出在YouTube的NFL還有女神卡卡各字的官方頻道上，分別有超過2500萬及3200萬的觀看量，效益十分驚人。
女神卡卡當天的演出在各大平台上都吸引大批網友及粉絲觀看。（歐新社）
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