林依晨將「當媽」？分享為人父母10點筆記

林依晨間接透露下部新作品的主題，引粉絲猜測新戲將演母親。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「零負評女神」林依晨與老公林于超結婚2年多，「做人計劃」一直備受外界關心，工作滿檔的她，近年來推出多部電影作品，工作之餘仍不忘透過微搏與粉絲交流，今她透露最近為了下部戲在做準備，於是收聽有關心理諮商廣播節目，更整理出10點為人父母的筆記，迫不及待要與大家分享，。

林依晨在微搏與粉絲分享10點為人父母筆記。（翻攝自微博）

林依晨在微搏上寫道：「最近在聽一個有關心理諮商，很棒的廣播節目（因為跟下一部戲要拍的主題有關⋯）其中一期的內容讓人很有感，做了一些筆記，迫不及待與你們分享。」而筆記更間接透露了她下部新作即將挑戰的角色，讓粉絲看了驚喜直呼：「下一部戲是要演媽媽嗎？」

林依晨列出10點做為父母的筆記，包括療癒自己，就是給孩子最好的禮物；接受孩子因你的管教而「暫時性」地對你生氣，不要失去原則；以「同理心」學會理解孩子；不要焦慮；不要物化你的孩子，孩子比面子重要；不要拉攏孩子選邊站；不要遺棄孩子，無論是實際上或是言語上的恐嚇；不要阻止你的孩子長大；不要用自己父母的模式當爸媽；不要期待你的孩子變成你想要的樣子。筆記引發許多網友共鳴，直言很有感觸。

林依晨分享全文如下：

1. 父母含辛茹苦地將兒女拉拔成人，和小時候對其不當管教、對待而造成的傷害，是兩件事情，功過是不能相抵的，因為影響已經造成，但這並不代表事情沒有轉圜餘地，而是應該在子女懂得表達自己對於過去經歷的感受之後，努力嘗試修補。

因為小時候的缺憾或創傷，不將其修補、清理、安頓，它會永遠存在、如影隨行。同理，若父母自己的陳年舊傷沒有處理好，也絕對會影響下一代～療癒自己，就是給孩子最好的禮物。

2. 請站穩父/母親的位子，讓孩子的生命安穩。父母可以給孩子很多的愛，但不該縱容或溺愛，父母的愛，包含了適當的「管教」，所以必須接受孩子也許因你的管教而「暫時性」地對你生氣，不要失去原則，你是孩子的父母，而不只是朋友。

3. 不要背叛你的孩子，有時候他需要的只是你的理解～「同理心」，當孩子被他人責怪，不要不問青紅皂白就認為一定是他的錯，問清楚原因，和他一起從中學習，或陪他一起改過。

4. 不要焦慮，你安穩了，孩子就安穩。

5. 不要物化你的孩子，孩子比面子重要。

6. 除非特殊情況，不要拉攏孩子對抗另一半，孩子都希望父母看重彼此，沒有孩子會樂意選邊站。

7. 不要遺棄孩子，無論是實際上或是言語上的恐嚇。

8. 請不要阻止你的孩子長大。

9. 若你想避免孩子受和自己一樣的苦/傷，有意識或無意間都不要用自己父母的模式當爸媽。

10. 不要期待你的孩子變成你想要的樣子。他是他，你是你，你們是不同的個體。