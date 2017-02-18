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回歸螢幕首談巴黎搶案與肯伊健康問題 豐臀金大淚崩

2017/02/18 13:41

豐臀金（中）在漸漸開始重新公開露面後，於自己的實境秀《與卡達夏同行》中首度談及巴黎遇劫以及丈夫肯伊威斯特精神不穩入院的事，徹底大淚崩。（翻攝自E! News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國上流名媛「豐臀金」金卡達夏，去年在參加巴黎時裝周時，衰遇歹徒挾持搶劫，不僅被綁起來監禁在飯店浴室內，還丟失近1100萬美元（約台幣3億4672萬元）的名貴珠寶，身心因過度驚嚇嚴重受創，不只徹底消失於社交平台頗長一段時間，就連原本華麗招搖的作風與打扮都轉趨低調，調適許久後，到近期才慢慢開始公開亮相、現身於一些活動上。而豐臀金最近也開始錄製先前因她遭劫事件而暫時停播的實境秀與卡達夏同行》，在新一季節目中首度公開談及遇劫以及老公肯伊威斯特先前因精神不穩送醫治療的事，在螢幕前徹底淚崩。

豐臀金最近才慢慢開始重新公開亮相，日前穿著一身紫準備去參加老公肯伊威斯特在紐約時裝周的大秀。（翻攝自E!News）

豐臀金當時雖然在巴黎的那場劫案中驚險脫困、身體並未受到任何傷害，但是被一群黑衣歹徒拿槍指著、甚至被綁起來監禁在浴室，都讓她誤以為自己可能會被強姦殺害，心理方面因此受到不小的創傷，在即將播出的新一季與卡達夏同行》中，她在姊妹們的陪伴下首度於螢幕前公開聊到此事，邊哭邊說：「他們要從後面射殺我，我根本就無路可逃，這讓我光想就很沮喪難過」。

豐臀金（左）於巴黎遇劫後飽受驚嚇，一改過去高調炫富作風幾乎從社群媒體上消失。（翻攝自Just Jared）

不僅如此，在豐臀金之後，丈夫肯伊威斯特也陸續出了狀況，先前因精神狀況不穩而突然取消巡迴演唱會，還被送醫強迫入院治療，節目也拍下她得知肯伊狀況當下驚慌失措的反應，她拿著電話直呼：「拜託，不要嚇我了，到底發生了什麼？」、「我覺得他現在需要我，我必須回家」，展現出難得脆弱的一面，這些都將收錄在預計於3月份播出的新一季與卡達夏同行》中。

肯伊威斯特先前因精神不穩定取消了眾多巡演場次，甚至還被送醫入院治療。（翻攝自vinepair）

相關影片：〈影片取自E! News臉書，如遭移除敬請見諒〉

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