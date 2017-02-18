亂傳《飢餓遊戲》很恐怖 黃鐙輝道歉卻補刀

黃鐙輝曾說節目《飢餓遊戲》很可怕，要大家別上。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由5566團員王仁甫、許孟哲、孫協志所主持的節目《飢餓遊戲》，錄製過程相當疲累，且需要極大的體力及耐力，讓許多藝人敬而遠之，而黃鐙輝卻在還沒上過節目就開始謠傳「《飢餓遊戲》很恐怖，要大家不要上」，近日他在節目上慚愧道歉。

《ETtoday》報導，黃鐙輝日前錄製該節目，一開場便被主持人王仁甫逼問：「這是你第幾次來上飢餓遊戲？」他說：「第一次。」接著主持人便虧他：「為什麼演藝圈傳聞黃鐙輝到處跟人家說這節目很恐怖，要大家不要來上？」、「你以為這圈子有多大啊！」黃鐙輝則慚愧回應：「我承認，我也是聽別人說的就開始亂傳，才害製作單位發不到人。」他表示非常抱歉，但仍不改幽默的說：「一開始真的對製作單位十分不好意思，但在體驗過後，發現真的很恐怖！」逗趣互動讓在場眾人笑翻，不過他坦言，因為這節目才能體會到什麼是患難見真情，看到其他來賓一同挨餓特別感動。

飢餓遊戲由王仁甫、許孟哲、孫協志擔任主持人。（翻攝自《飢餓遊戲》臉書）