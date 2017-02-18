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海倫清桃反歧視遭諷 劉至翰怒譙酸民刷存在感

2017/02/18 13:28

台灣歧視、酸民亂象普遍，劉至翰忍不住發文痛批。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「越南林志玲」海倫清桃身分造假風波鬧得沸沸揚揚，劇情媲美八點檔，昨在臉書感慨「台灣社會雖然看似美好，但無所不在的歧視在每個角落都存在」，沒想到卻遭酸民嘲諷，對於歧視、酸民亂象，藝人劉至翰看不下去，忍不住發文寫下：「歧視，我早就想譙了！」

劉至翰認為台灣無論對哪個國家，都存在著絕對性的歧視態度，並以海倫清桃身世造假為例，「海倫清桃確實犯錯了，她的謊言大過那些民代與官員嗎？也許你不需要了解她的苦衷，大家也知道行為不對」，他覺得總是有不少酸民喜愛留言嘲諷，藉此突顯自己的「存在」，並痛批愛刷存在感的為「軟爛賤民！」

海倫清桃離婚後經濟狀況不佳，發願創辦基金會，給新住民一個平等的台灣。（資料照，記者陳逸寬攝）

劉至翰隨後以台灣新聞為例，「從早期的虐待外籍家傭、勞工，我們的歧視無所不在，甚至無限延伸到宅男、大齡剩女、胖子，如果與己無關犯不到你卻還有歧視/濫言的行為，那是個人教育出了問題！」對於「歧視」的問題，他坦言早就不滿很久了，甚至怒嗆「自己的問題都解決不了還管人家，不是轉移自卑焦點就可以正當自己的軟爛了」，最後則說：「朋友們，我們都該自勉，一個國家的風情來自於該國的人民素養，包括民選官員/代表，國家氛圍代表國民素質，相信大家一定感受的到。」

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