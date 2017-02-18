貓王雙胞胎孫女遭保護性監管 全因在女兒前夫電腦搜出....

貓王女兒麗莎瑪麗普里斯萊的一對雙胞胎女兒，最近因為她在前夫麥可洛克伍德電腦中搜出不堪入目的照片及影片，被相關單位進行保護性監管中。（翻攝自Pinterest）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「貓王」艾維斯普里斯萊生前唯一的女兒麗莎瑪麗普里斯萊（Lisa Marie Presley），現年已經49歲，還是4個孩子的媽了，她人生有過4段婚姻，其中2段還包含了巨星麥可傑克森及尼可拉斯凱吉，不過與他們的婚姻都相當短暫，也並未誕下一子半女。去年6月，麗莎瑪麗普里斯萊向結婚10年的音樂製作人丈夫麥可洛克伍德（Michael Lockwood）提出離婚，一對雙胞胎女兒都由自己負責帶，而對方則享有受限的探視權，沒想到最近竟驚傳相關單位因在麥可洛克伍德電腦中搜出「令人不堪其擾的照片和影片」，已經正式將2人的一對女兒帶離父母雙方，交由相關單位來進行保護性監管。

麗莎瑪麗普里斯萊（左）是巨星貓王（中）生前唯一的子嗣。（翻攝自每日郵報） 麗莎瑪麗普里斯萊（左）與前夫麥可洛克伍德（右）結婚十年，在去年正式提離婚分開。（翻攝自E!Online）

根據《每日郵報》報導，麗莎瑪麗普里斯萊最近在前夫電腦中，發現了一堆被形容為「令人不堪其擾」、疑似涉及性虐待的照片和影片，隨後馬上報警處理，讓相關單位直接拿著搜索令上門蒐證，而社工人員也馬上決定將他們的一堆雙胞胎女兒帶離父母，交由加州社會服務部兒童及家庭服務局暫時代為進行保護性監管，3月份才會透過審訊來決定孩子們未來的歸屬權。對此，麗莎瑪麗普里斯萊在文件中就表示：「我十分震驚、恐慌，甚至感到反胃」，她也強調自己不知道丈夫的電腦等相關設備中是否還有其他一樣令人不堪其擾的照片和影片，擔心在未被發現的設備中可能藏有更多資料，透露田納西州的法律相關單位也已經在針對這些照片和影片進行調查中。

麗莎瑪麗普里斯萊（右）在前夫麥可洛克伍德（左）電腦中發現疑似涉及性虐的照片和影片後，馬上報警處理。（翻攝自每日郵報） 一對雙胞胎女兒的歸屬權究竟歸誰，在3月份才會開庭審判。（翻攝自每日郵報）