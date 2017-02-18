22歲日女星自殘揚言「想殺了社長」 師姊新垣結衣被爆有意跳槽

清水富美加閃電宣布出家，後續風波不斷。（翻攝自網路）

〔記者陳立妍／綜合報導〕22歲的日本女星清水富美加，日前驚傳因篤信宗教「幸福科學」有意出家，昨閃電出書《全部、說出來喔》，自爆入行7年來曾多次自殺未遂，並控訴經紀公司LesPros剝削的血淚史，引起外界一陣譁然，她除了在書中自曝16歲生日時曾以封箱膠紙貼住口、鼻尋短，甚至還曾向經紀人揚言：「我真的很想殺了社長！」

富美加以法號「千眼美子」出書，在書中表示以寫遺書的心情，記錄過去7年的經歷，除了曾在生日當天企圖尋短，也曾拿美工刀割腕，因此在右手留下自殘傷痕。她透露15歲時經紀公司強迫她拍泳裝寫真DVD，讓她非常痛苦；參加握手會時，甚至還有大叔會伸出濕黏的手，只要一想到這些大叔在家一邊看她的DVD一邊做的事，便讓她感到崩潰，無法忍受自己被當成性幻想對象，稱待在公司的7年都讓她「很想死」。

昨晚LesPros社長雖發聲明，表示富美加書中內容和事實不符，且無法理解她的行為，但近年該公司屢傳負面傳聞，包括之前能年玲奈就曾傳出因不滿公司的奴隸合約，才提前解約；就連公司一姊新垣結衣，都被爆常和身邊的人抱怨想早點離開公司，不想再當演員想引退，而目前單方面要求解約的富美加則全面停工，由她演出的電影及代言廣告也受到影響。

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清水富美加的師姊新垣結衣，也傳出對公司頗為不滿。（翻攝自網路）