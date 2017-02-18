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鹿晗人氣夯秒收400束花 麥特戴蒙慘變透明人

2017/02/18 13:10

鹿晗（左）第一天到《長城》片場時，就收到來自無數粉絲的400多束捧花，嚇到麥特戴蒙（右）。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際名導張藝謀的史詩魔幻電影《長城》將在美國上映，主演該片的好萊塢男星麥特戴蒙，近日受訪時分享在中國拍戲的感想，透露自己在中國名氣不大，和片中其他亞洲演員相比，自己彷彿是個透明人，他還提到尤其是鹿晗的粉絲嚇到他了，讓他徹底體會東西方的追星文化有多大的不同。

鹿晗在張藝謀新片《長城》中有吃重角色。（翻攝自微博）

麥特戴蒙最近接受中國媒體《MTime時光網》訪問，透露他趁著《長城》拍攝空檔，帶著妻女到香港玩，並接受劉德華的招待，他說餐廳環境和顧客素質都很好，劉德華進來時卻戴著口罩，他很納悶為什麼在北京幾乎大家都戴，香港卻幾乎沒看到，只有劉德華戴著，原來是對方要遮住自己的臉，怕引起騷動。另外，他還說，鹿晗第一天到片場時就收到了400多束捧花，因房間放不下，全擺在酒店大廳，麥特戴蒙徹底被對方的粉絲數量和瘋狂程度嚇到，也直言亞洲和美國的文化很不一樣，因為在美國圍著明星的人只會有娛樂記者，最後他笑說：「我在中國的時候，基本上就是個小透明。」

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