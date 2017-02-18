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節目搭檔歐漢聲重現「羅密歐」？小豬「不加人」打臉

2017/02/18 11:23

羅志祥（右）與歐漢聲（左）17年前組成「羅密歐」。（合成圖，資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」羅志祥、「歐弟」歐漢聲早年以「四大天王」在演藝圈發跡，隨後另組「羅密歐」，並跨足戲劇、主持，因兵役問題宣告解散，近來傳出2人可能會在綜藝節目搭檔，讓粉絲又驚又喜，沒想到事後卻遭羅志祥打臉。

「羅密歐」解散17年，近日傳出羅志祥與歐漢聲可能在節目上搭檔。（翻攝自網路）

羅志祥近期為真人秀節目《極限挑戰》班底，近日微博盛傳電視台有意在4月推出《挑戰的法則》，作為《極限挑戰》系列節目，嘉賓已選定由王祖藍、歐漢聲、Henry等人擔任，製作單位想從中挑選一位成員加入《極限挑戰》，作為節目的固定班底。

羅志祥發文強調《極限挑選》絕對不加人，打臉網路傳聞。（翻攝自微博）

歐漢聲過去曾與羅志祥共組男團「羅密歐」，17年後是否能再次成為搭檔，電視台方面尚未出面證實，而羅志祥昨晚則在微博曬出《極限挑戰》班底大合照，寫下「網路的各種傳言，現在我來發言，極限挑戰第三季，極限男人幫原班人馬，不加人！」立刻打臉網路上種種傳聞。

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