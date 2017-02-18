貝克漢兒滑雪耍帥 下一秒慘跌摔斷鎖骨
2017/02/18 12:25
布魯克林曬帥氣滑雪照和影片，沒想到下秒就慘跌，摔斷鎖骨。（翻攝自IG、Dailymail）
〔娛樂頻道／綜合報導〕足球金童貝克漢近來被駭客公開私人電子郵件，被爆料愛心全是假，雖然他鄭重否認，形象仍遭到重創，不過，他最近帶全家到加拿大惠斯勒度假，一家人瘋滑雪，不斷在IG上曬出開心玩樂照，心情看似不受醜聞影響，而他的18歲長子布魯克林人氣不輸老爸，也擁有大量粉絲，一舉一動備受關注，他曬出滑雪帥氣影片立刻吸百萬讚，不過拍完下秒他就慘跌，之後無奈PO文宣告：「我的鎖骨斷了！」令粉絲們超心疼。
滑雪影片中布魯克林原本還相當流暢的變換動作，沒想到突然失去平衡慘跌。（翻攝自IG）
布魯克林昨分享一段滑雪影片，只見他不斷秀出自己穿梭在雪地裡的英姿，一下翻轉、一下跳躍，看起來相當熟練，沒想到跳過一個小雪丘之後失去平衡，用力跌坐在雪地上，最後他PO文表示自己鎖骨斷了，還分享X光照，後來也被媒體拍到打石膏的照片，讓粉絲心疼卻又哭笑不得，另外，貝克漢5歲的愛女哈珀也在爸媽和哥哥們的保護下，穿上滑雪裝小試身手，像一顆小肉粽，模樣超可愛。
布魯克林無奈表示：「我的鎖骨斷了。」讓粉絲們好氣又好笑。（翻攝自IG）
布魯克林長相帥氣，個性親切隨和，人氣不輸老爸貝克漢。（翻攝自網路）
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