想到大叔邊看泳裝DVD邊… 女星揭不斷輕生原因

清水富美加推出新書。（翻攝自推特、網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕22歲日本寫真偶像清水富美加外型甜美可愛，12日宣布退出演藝圈準備出家，並與經紀公司爆出合約糾紛，她17日發表新書大爆出道7年來在演藝圈的痛苦心境，新書賣到缺貨，價錢也狂漲3倍。

清水富美加17日發售新書《全部，說出來》，揭開入演藝圈7年來的真相，她被工作逼得喘不過氣，每周都有想死的念頭，16歲生日當天還用封箱膠帶自貼口鼻企圖自殺，高二那年又割腕自殺未遂，她在書中坦言，讓她不斷有自殺念頭的原因，是15歲開始拍攝的泳裝DVD，雖百般不願卻遭經紀公司逼迫就範，當時舉辦宣傳握手會，她經常摸到大叔濕黏的手，她表示一想到那些大叔一面看著她的DVD，一面會做什麼事，就非常痛苦。

清水富美加因拍攝泳裝DVD，開始有輕生的想法。（翻攝自網路）

她在新書的序中寫到：「我是以寫遺書的心情寫下此書，但我絕對不會去死。」書的封面寫著「想死的那7年」、「沒死的那7年」，發售當日立刻衝上排行榜第一名，目前缺貨，而新書定價日幣1296元（約台幣355元），也被炒至日幣3500元（約台幣960元），對此，外界評價兩極，有人同情她的遭遇，也有人認為她是以此當作新書的行銷手法之一。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆