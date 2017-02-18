四葉草巧遇林宥嘉變迷妹 偶像卻把名字叫成…

四葉草（右）飛機上巧遇偶像林宥嘉（左），沒想到林宥嘉叫錯名字，把她叫成「三葉草」。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞人氣歌手「四葉草」長相甜美、歌聲清亮，在台灣也相當有人氣，而她非常欣賞林宥嘉，近日如願以償在飛機上巧遇偶像，她緊張到喝了幾杯紅酒才敢去跟對方打招呼，沒想到林宥嘉一開口就喊錯她名字，超糗行為讓網友笑翻。

四葉草在臉書上分享在飛機上巧遇偶像林宥嘉的趣事，透露自己看到對方後想去打招呼，但非常緊張，只好不停灌紅酒，最後終於鼓起勇氣去打招呼，沒想到林宥嘉人很好，看到她還馬上禮貌的把鞋子穿上，但他一開口就說：「差點認不出妳，因為戴帽子戴眼鏡，妳是三葉草吧？」讓四葉草瞬間哭笑不得，但因為是偶像，她說：「偶像說什麼都很可愛，我更崇拜她了。」迷妹心態表露無遺，逗趣對話一PO出，笑翻網友，甚至開玩笑說：「以後都叫妳三葉草好了！」

四葉草是大馬人氣女神，在台灣也超受歡迎。（翻攝自臉書）