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推特被川普兒追蹤 男星發文：「叫你老爸辭職吧」

2017/02/18 09:47

加拿大男星塞斯羅根（左）最近意外發現川普大兒子小唐納川普（右）追蹤了自己的推特，馬上發文向他喊話。（合成圖，翻攝自Speakerpedia、Business Insider）

〔記者陳昱均／綜合報導〕不管是選前還是選後，新任美國總統川普的行事作風都備受爭議，而且相當不討好萊塢藝人們的歡心，只要找到機會就會跳出來指責或酸他。日前加拿大男星塞斯羅根（Seth Rogen）就意外發現，川普的大兒子小唐納川普（Donald Trump Jr.）竟然在推特上追蹤自己、成為自己的粉絲，讓他大感意外，同時也不忘向對方喊話：「叫你爸辭職吧！」

在正式成為美國新總統後，川普一家的言行舉止更加受外界關注。（翻攝自Bustle）

塞斯羅根16日在意外發現自己的推特帳號被川普大兒子追蹤了之後，馬上就迫不及待向他這位「新朋友」喊話，寫道：「YO！我才發現你在推特上追蹤我了，請叫你老爸在他毀滅這個星球前辭職吧，謝了老兄。」不僅如此，塞斯羅根還怕小唐納川普沒看到自己發的文，甚至直接私訊對方，對他說：「如果你去跟你爸說：『YO，老爸，你為什麼不停止這一切並重新當回電視上出現的那名男子呢』的話，真的就超酷的」，同時提醒他別忘了找人去調查最近因疑與俄國關係密切而辭職的國家安全顧問麥可弗林的事件，幽默行為被網友讚翻。

塞斯羅根直接在自己推特上讓「新朋友」小唐納川普回去叫他爸辭職。（翻攝自塞斯羅根推特）除了直接發文向小唐納川普喊話外，塞斯羅根甚至直接用私訊功能與他對話，避免他在茫茫訊息海中漏看了自己的發文。（翻攝自塞斯羅根推特）

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