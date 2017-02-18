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雙方家人已見面！楊謹華遭爆被求婚 還沒給答案

2017/02/18 09:36

楊謹華過年飛到美國陪男友，開心到迪士尼樂園玩，填曬「男友視角」的照片。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊謹華去年憑《一把青》角逐金鐘獎戲后失利後，暫時休息未接新戲，轉而挑戰舞台劇，而她和石油事業男友Ben交往10個月，感情相當穩定，男友對她很好讓她有平安又踏實的幸福感，過年期間楊謹華也飛到美國陪伴男友，到對方生活的德州度假半個月，雖沒有放閃照，但每張照片都是「男友視角」，笑得相當甜蜜開心，據悉，雙方家人已經見過面，也討論過結婚的話題，Ben已經向她求婚，但她還沒有給出答案。

楊謹華過年飛到美國陪男友，開心到迪士尼樂園玩，填曬「男友視角」的照片。（翻攝自臉書）

據《中國時報》報導，楊謹華曾甜認和男友是以結婚為前提交往，當時就說想結就會結，雙方對婚姻都有共識，而不只長輩們催婚，連牽線兩人的媒婆黃嘉千都著急。據悉，雙方家人已見過面，楊謹華也和男友討論過婚禮的細項，但形式和細節都還沒有決定，有消息指出，Ben已經在美國向她求婚，但她還沒有回應，她的經紀公司表示不清楚狀況，只確定她目前還沒有結婚。

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