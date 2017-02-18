限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

離婚拖了2年 嘉納終於鐵了心要切了小班！

2017/02/18 08:23

珍妮佛嘉納（右）在離婚拖了2年後，終於在近日正式遞交了與班艾佛列克（左）的離婚申請。（翻攝自Woman's Day）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「小班」班艾佛列克和珍妮佛嘉納這對銀幕情侶，在前年因爆出小班嗜賭、偷吃保姆、夫妻關係失和等問題，雙方就在6月份結婚滿10周年的隔天閃電宣布要離婚，震驚各界。然而，2人其實還沒真正辦妥離婚手續，因此在這2年中，只是處於「分居」的狀態，小班也多次被目擊與嘉納一起帶著3名子女一起逛街出遊，甚至在拍攝《正義聯盟》時，還把全家人一起帶到英國倫敦去，種種跡象看起來雙方關係仍維持地相當不錯、復合有望；不料，日前就傳出嘉納已經正式遞交離婚申請，似乎鐵了心要與小班斷絕夫妻關係。

小班（右二）在與嘉納（中）宣布分開後，仍住在夫妻名下的另外一棟房子中，也時常現身陪伴妻兒。（翻攝自鏡報）

根據《US Weekly》報導，珍妮佛嘉納在拖了近2年後，終於在最近遞交與小班的離婚申請，而小班據傳也已經搬出2人在布倫特伍德共同的住家，即便嘉納去年在接受訪問時，還是感燮表示小班依然是自己「人生的摯愛」，聲稱若還有再一次選擇的機會，依然會做出一樣的決定，只是如今看來，破鏡似乎真的已難再重圓。而相關人士則透露：「不管發生了什麼，2人都仍想致力維持他們的家庭」，為了3個寶貝孩子不會輕易鬧翻，但也無法再繼續以夫妻的身分繼續相處下去了。

[3]

相關新聞

推薦新聞
離婚拖了2年 嘉納終於鐵了心要切了小班！ 離婚拖了2年 嘉納終於鐵了心要切了小班！
2017/02/18 08:23
無良！保羅沃克車禍 車商竟冷血稱：好消息 無良！保羅沃克車禍 車商竟冷血稱：好消息
2017/02/17 23:06
（影音）天才偶像IQ爆表 創作新輯暗藏小秘密 （影音）天才偶像IQ爆表 創作新輯暗藏小秘密
2017/02/17 22:34
劉在錫蠟像今風光亮相 網友酸：只有眼鏡像 劉在錫蠟像今風光亮相 網友酸：只有眼鏡像
2017/02/17 18:39
香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命 香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命
2017/02/17 18:01
《步步》十三爺要當爹了？ 妻凸肚回... 《步步》十三爺要當爹了？ 妻凸肚回...
2017/02/17 17:56
「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害 「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害
2017/02/17 16:20
金敏喜柏林依偎不倫導演 認關係親密片中台詞藏玄機 金敏喜柏林依偎不倫導演 認關係親密片中台詞藏玄機
2017/02/17 15:55
解散15年 超級男孩公開合體大計畫！ 解散15年 超級男孩公開合體大計畫！
2017/02/17 15:12
郭碧婷時裝周飄仙氣 同框川普女兒美翻 郭碧婷時裝周飄仙氣 同框川普女兒美翻
2017/02/17 15:11
臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡 臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡
2017/02/17 14:36
越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模 越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模
2017/02/17 13:26
劉亞仁拍打戲手狂抖還堅不用替身 讓電影PD好心疼 劉亞仁拍打戲手狂抖還堅不用替身 讓電影PD好心疼
2017/02/17 11:06
因骨瘤推遲當兵 劉亞仁親自回應：負傷絕不是我逃役的工具 因骨瘤推遲當兵 劉亞仁親自回應：負傷絕不是我逃役的工具
2017/02/17 10:20
泫雅中空裝曬美乳 全被下面毀了 泫雅中空裝曬美乳 全被下面毀了
2017/02/17 09:39
休傑克曼將告別金鋼狼 老X教授還想再戰下去 休傑克曼將告別金鋼狼 老X教授還想再戰下去
2017/02/17 09:29
泫雅成功甩肉重返性感女神 中空露半球辣翻全場 泫雅成功甩肉重返性感女神 中空露半球辣翻全場
2017/02/17 07:12
強國偷腥歌手再道歉 願為在乎的人下跪 強國偷腥歌手再道歉 願為在乎的人下跪
2017/02/16 21:56
（影音）神片拉拉鍊蒙陰影 浪漫定情曲爆抄襲 （影音）神片拉拉鍊蒙陰影 浪漫定情曲爆抄襲
2017/02/16 21:46
（影音）大隻版艾瑪史東！渡邊直美嗨跳「拉拉鍊」經典曲 （影音）大隻版艾瑪史東！渡邊直美嗨跳「拉拉鍊」經典曲
2017/02/16 21:01
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.