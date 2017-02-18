離婚拖了2年 嘉納終於鐵了心要切了小班！

珍妮佛嘉納（右）在離婚拖了2年後，終於在近日正式遞交了與班艾佛列克（左）的離婚申請。（翻攝自Woman's Day）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「小班」班艾佛列克和珍妮佛嘉納這對銀幕情侶，在前年因爆出小班嗜賭、偷吃保姆、夫妻關係失和等問題，雙方就在6月份結婚滿10周年的隔天閃電宣布要離婚，震驚各界。然而，2人其實還沒真正辦妥離婚手續，因此在這2年中，只是處於「分居」的狀態，小班也多次被目擊與嘉納一起帶著3名子女一起逛街出遊，甚至在拍攝《正義聯盟》時，還把全家人一起帶到英國倫敦去，種種跡象看起來雙方關係仍維持地相當不錯、復合有望；不料，日前就傳出嘉納已經正式遞交離婚申請，似乎鐵了心要與小班斷絕夫妻關係。

小班（右二）在與嘉納（中）宣布分開後，仍住在夫妻名下的另外一棟房子中，也時常現身陪伴妻兒。（翻攝自鏡報）

根據《US Weekly》報導，珍妮佛嘉納在拖了近2年後，終於在最近遞交與小班的離婚申請，而小班據傳也已經搬出2人在布倫特伍德共同的住家，即便嘉納去年在接受訪問時，還是感燮表示小班依然是自己「人生的摯愛」，聲稱若還有再一次選擇的機會，依然會做出一樣的決定，只是如今看來，破鏡似乎真的已難再重圓。而相關人士則透露：「不管發生了什麼，2人都仍想致力維持他們的家庭」，為了3個寶貝孩子不會輕易鬧翻，但也無法再繼續以夫妻的身分繼續相處下去了。

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