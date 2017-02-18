限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

KIMIKO「8下操」風波 發文反擊「有什麼好爭的？」

2017/02/18 09:21

KIMIKO公開「8下操」後，引發健身圈一陣議論。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舞蹈老師「KIMIKO」林睿君日前公開由她自己研發的「八下系統運動」，遭健身專家祖雄嗆「如果這樣能瘦，我15張證照通通拿去燒掉」，接著又遭各家健身教練砲轟，昨深夜她有感而發：「沒有輸贏，再爭下去，只剩不堪」。

KIMIKO「8下操」引來不少健身專家怒斥「不努力就想瘦身」，她昨發文表示，她對於這幾天的聲浪並不是無感，但她只想說：「只要努力的運動，就一定會得到漂亮嗎？」答案不一定是肯定的，「很努力不是唯一得到答案的方法，但確實是～實踐了對自己許下的承諾的最好的證明」，她認為努力的運動，是實踐運動讓人變得健康又漂亮的「必要過程」，卻不是實踐運動讓人變得健康又漂亮的「唯一途徑」。

KIMIKO認為快樂健身很重要，且少量運動日積月累的健身成果也相當驚人。（翻攝自臉書）

KIMIKO表示，身為老師應該要幫助大家快樂的運動，「帶領大家去認識這份小小快樂並鼓舞其自信踏出第一步，給予肯定並陪伴著大家逐漸成長」，小運動日積月累下來也不容小覷，且持續運動能讓人心志更加堅定，能夠幫助大家度過其他的人生難題，最後她也直言：「（這）不就是身為老師最大的驕傲嗎？有什麼好爭的？？沒有輸贏，再爭下去，只剩不堪。」

相關新聞

推薦新聞
被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
2017/02/18 07:18
鄭秀文裸睡怕火警 笑爆老公不哈G奶 愛洗衣板 鄭秀文裸睡怕火警 笑爆老公不哈G奶 愛洗衣板
2017/02/18 06:00
被罵天下第一醜 趙又廷神演技讓強國人道歉 被罵天下第一醜 趙又廷神演技讓強國人道歉
2017/02/18 08:52
于美人轉戰直播 斷言「台灣節目壽命不到3年」 于美人轉戰直播 斷言「台灣節目壽命不到3年」
2017/02/18 09:43
台中國際動畫影展開放徵件 高額獎金全球競爭 台中國際動畫影展開放徵件 高額獎金全球競爭
2017/02/18 07:24
賈靜雯朝聖歌神 感動整晚「此生無憾」 賈靜雯朝聖歌神 感動整晚「此生無憾」
2017/02/18 09:00
于美人「經歷離婚變好搞」 透露前夫互動模式 于美人「經歷離婚變好搞」 透露前夫互動模式
2017/02/18 10:38
華仔傳3月初出院 豪宅整修輪椅通道 華仔傳3月初出院 豪宅整修輪椅通道
2017/02/18 06:00
談判破裂！《猩球崛起》導演不接導新《蝙蝠俠》了 談判破裂！《猩球崛起》導演不接導新《蝙蝠俠》了
2017/02/18 07:46
推特被川普兒追蹤 男星發文：「叫你老爸辭職吧」 推特被川普兒追蹤 男星發文：「叫你老爸辭職吧」
2017/02/18 09:47
家禽禁宰1周 NONO賣雞排沒在怕 家禽禁宰1周 NONO賣雞排沒在怕
2017/02/18 09:58
《天黑請閉眼》完結！ 張書豪噴淚「每場戲都痛」 《天黑請閉眼》完結！ 張書豪噴淚「每場戲都痛」
2017/02/18 10:32
聯合公園加入女聲？ 新歌曲風竟有小賈味 聯合公園加入女聲？ 新歌曲風竟有小賈味
2017/02/18 07:11
小三金敏喜蜜摟洪尚秀 新片回應不倫戀 小三金敏喜蜜摟洪尚秀 新片回應不倫戀
2017/02/18 06:00
江志豐砸積蓄挺歌王 葉啟田甘心吹冷風 江志豐砸積蓄挺歌王 葉啟田甘心吹冷風
2017/02/18 06:00
30年前舊照出土 「最強美腿」撞臉宋仲基 30年前舊照出土 「最強美腿」撞臉宋仲基
2017/02/18 10:57
王心凌雪地初體驗 姚元浩PO照放閃 王心凌雪地初體驗 姚元浩PO照放閃
2017/02/18 06:00
曾子余舊屋犯煞 新家犯小人 曾子余舊屋犯煞 新家犯小人
2017/02/18 06:00
如朕快殺青 李國毅不捨連俞涵 如朕快殺青 李國毅不捨連俞涵
2017/02/18 06:00
莊凱勛撞車 只賠兩百元 莊凱勛撞車 只賠兩百元
2017/02/18 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.