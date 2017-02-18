KIMIKO「8下操」風波 發文反擊「有什麼好爭的？」

KIMIKO公開「8下操」後，引發健身圈一陣議論。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舞蹈老師「KIMIKO」林睿君日前公開由她自己研發的「八下系統運動」，遭健身專家祖雄嗆「如果這樣能瘦，我15張證照通通拿去燒掉」，接著又遭各家健身教練砲轟，昨深夜她有感而發：「沒有輸贏，再爭下去，只剩不堪」。

KIMIKO「8下操」引來不少健身專家怒斥「不努力就想瘦身」，她昨發文表示，她對於這幾天的聲浪並不是無感，但她只想說：「只要努力的運動，就一定會得到漂亮嗎？」答案不一定是肯定的，「很努力不是唯一得到答案的方法，但確實是～實踐了對自己許下的承諾的最好的證明」，她認為努力的運動，是實踐運動讓人變得健康又漂亮的「必要過程」，卻不是實踐運動讓人變得健康又漂亮的「唯一途徑」。

KIMIKO認為快樂健身很重要，且少量運動日積月累的健身成果也相當驚人。（翻攝自臉書）

KIMIKO表示，身為老師應該要幫助大家快樂的運動，「帶領大家去認識這份小小快樂並鼓舞其自信踏出第一步，給予肯定並陪伴著大家逐漸成長」，小運動日積月累下來也不容小覷，且持續運動能讓人心志更加堅定，能夠幫助大家度過其他的人生難題，最後她也直言：「（這）不就是身為老師最大的驕傲嗎？有什麼好爭的？？沒有輸贏，再爭下去，只剩不堪。」