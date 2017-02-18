星二代被控借錢不還 曾說「不是要送我的嗎？」

龍君兒（左）的長女安古（右）遭爆欠錢不還。（翻攝自龍君兒、安古臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕66歲武打女星龍君兒走紅於70年代，曾演出《龍虎豹》、《刀魂》等片，如今已淡出演藝圈29年。近日她41歲的大女兒安古遭朋友爆料欠錢不還，生活卻過得相當奢華，讓多年的好友們實在無法接受。

《蘋果日報》報導，安古的朋友集體爆料，指她過去常借錢不還，連整鼻子16萬元台幣也是借來並拖欠。朋友A表示，她與安古因小孩同學校而相識，2年多前，安古要整鼻子，到診所才發現信用卡不能分期，A便先借給她，之後再分期歸還，但安古一直都沒還錢，A透過朋友得知安古在林瑞陽公司任職，一個月賺2萬元人民幣（約台幣9萬元）卻不還錢，安古還說：「當初不是說要送我的嗎？」2人鬧僵後才分批還清。

安古（左）在林瑞陽（右）的直銷公司任職。（翻攝自安古臉書）

朋友B則說，安古1年多前說老公的公司款項還沒入帳，借了5千元人民幣（約台幣2萬元）周轉，但至今未還。朋友C爆料，她常幫安古墊孩子學校的雜費，或支付大家合買東西的生活物品，至少10次以上，但安古從未付錢，「想她經濟不好，但她們去年坐郵輪出國、今年又去北海道玩，卻沒把我們這些朋友的錢先還了，這樣很不尊重朋友，去年中就沒再跟她來往」。

對此，安古17號深夜以微信回應，確實有向朋友借過錢，但都還清了，並怒斥：「是誰說的，請他拿出證據來。」