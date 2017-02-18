被罵天下第一醜 趙又廷神演技讓強國人道歉

趙又廷演出電視劇版《三生三世十里桃花》，定裝照一公布，被網友崩潰罵醜。（左：資料照，右：翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲台灣男星趙又廷2009年憑電視劇《痞子英雄》奪金鐘戲王後，就將演藝事業移往中國，但一直有點吃癟跡象，先是娶走女神高圓圓一夕成全民公敵，最近接下超紅小說改編的同名電視劇《三生三世十里桃花》，和女神楊幂合作，定裝照一公布，崩潰罵聲從四面八方湧進，獲網友毒舌封「第一醜神仙」、「恭喜趙又廷，接任史上最醜古裝美男子！」因小說中男主角「夜華」是四海八荒第一美男子，電影版又是25歲中國花美嫩男楊洋擔綱此角色，觀眾更加無法接受，沒想到他來個神逆轉，網民開始開道歉大會。

劇未開播時，趙又廷被網友罵「天下第一醜神仙。」（翻攝自微博）

趙又廷演出「夜華」的定裝照一公布，可能是頭套太緊，或要呈現仙氣感，整個人呈現彷彿拉皮的緊繃感，連他自己都很抗拒那組造型，尤其宣布電影版是楊洋演出後，網民紛紛喊趙又廷「憑什麼」，直說他醜贏了《楚留香》的朱孝天，更毒的是還有人說：「小說裡夜華是玉樹臨風的好人才，現在這烏雞精是怎回事？這哪是夜華，夜叉還差不多！」

沒想到劇播出後，趙又廷精湛演出大獲好評，網民開啟道歉大會。（翻攝自微博）

沒想到該劇在愛奇藝、優酷等6個平台播出後，他的演出大獲好評被讚有「整容般的演技」，瀏覽量點破130億，趙又廷瞬間由黑轉紅，微博暴增150萬粉絲，「全民道歉趙又廷」成為微博熱搜冠軍，網民直呼「我要跟趙又廷道歉，不是你醜，是我膚淺！」、「我的眼睛治好了，又廷對不起。」精湛的演出讓他從「全民公敵」，逆轉成新一代全民男神，當時娶走高圓圓被強國民眾敵視，現在卻出現不少影迷開始羨慕高圓圓了。

趙又廷2014年娶走中國女神級明星高圓圓，一度成為強國全民公敵。（資料照，記者王文麟攝）