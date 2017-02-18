被罵天下第一醜 趙又廷神演技讓強國人道歉
2017/02/18 08:52
趙又廷演出電視劇版《三生三世十里桃花》，定裝照一公布，被網友崩潰罵醜。（左：資料照，右：翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲台灣男星趙又廷2009年憑電視劇《痞子英雄》奪金鐘戲王後，就將演藝事業移往中國，但一直有點吃癟跡象，先是娶走女神高圓圓一夕成全民公敵，最近接下超紅小說改編的同名電視劇《三生三世十里桃花》，和女神楊幂合作，定裝照一公布，崩潰罵聲從四面八方湧進，獲網友毒舌封「第一醜神仙」、「恭喜趙又廷，接任史上最醜古裝美男子！」因小說中男主角「夜華」是四海八荒第一美男子，電影版又是25歲中國花美嫩男楊洋擔綱此角色，觀眾更加無法接受，沒想到他來個神逆轉，網民開始開道歉大會。
劇未開播時，趙又廷被網友罵「天下第一醜神仙。」（翻攝自微博）
趙又廷演出「夜華」的定裝照一公布，可能是頭套太緊，或要呈現仙氣感，整個人呈現彷彿拉皮的緊繃感，連他自己都很抗拒那組造型，尤其宣布電影版是楊洋演出後，網民紛紛喊趙又廷「憑什麼」，直說他醜贏了《楚留香》的朱孝天，更毒的是還有人說：「小說裡夜華是玉樹臨風的好人才，現在這烏雞精是怎回事？這哪是夜華，夜叉還差不多！」
沒想到劇播出後，趙又廷精湛演出大獲好評，網民開啟道歉大會。（翻攝自微博）
沒想到該劇在愛奇藝、優酷等6個平台播出後，他的演出大獲好評被讚有「整容般的演技」，瀏覽量點破130億，趙又廷瞬間由黑轉紅，微博暴增150萬粉絲，「全民道歉趙又廷」成為微博熱搜冠軍，網民直呼「我要跟趙又廷道歉，不是你醜，是我膚淺！」、「我的眼睛治好了，又廷對不起。」精湛的演出讓他從「全民公敵」，逆轉成新一代全民男神，當時娶走高圓圓被強國民眾敵視，現在卻出現不少影迷開始羨慕高圓圓了。
趙又廷2014年娶走中國女神級明星高圓圓，一度成為強國全民公敵。（資料照，記者王文麟攝）
相關新聞
- 趙又廷情話白癡 靠這招追到高圓圓
- 緊防發電機楊冪 趙又廷：每個女的都是男的
- 無敵電子字典 新升級牛津高階八
- （影音）高圓圓為何會嫁給趙又廷？ 相識電影花絮甜到長螞蟻
- 超虐！楊冪新戲慘被趙又廷挖雙眼 觀眾跪求「快賜死」
- 新店伴山別墅 近北市價親民
- 小動作頻頻 趙又廷高圓圓勾手放閃
- （影音）趙又廷吻戲拍一半落跑 楊冪傻眼「有大蒜？」
- 吻戲會跟高圓圓報備？ 趙又廷：這種事情越描越黑
- 眼裡只有她！趙又廷私下寵妻舉動曝光
- 劉詩詩高圓圓生子機率低？命理師這麼說
- 楊冪公然親吻「他」 趙又廷警告很危險
- （影音）好友電話曝趙又廷愛妻行蹤 陪高圓圓在北京...
- 趙又廷有「雙數」強迫症 網友：難怪娶高圓圓
- 巴黎男週裝 趙又廷 VVIP看秀放風─LV強烈辨識度 Valentino搶眼單品
- 高圓圓有喜？ 趙又廷經紀人這樣說
- 高圓圓傳有喜啦 趙又廷經紀人打槍
- 賈靜雯宣布懷孕 「乾媽」高圓圓意外登熱搜
- 捕獲野生高圓圓 平坦小腹不見懷孕跡象
- 「年齡層較低」 趙又廷讓大導演盧貝松吃閉門羹！
- （影音）什麼時候當爸爸？趙又廷：不要再問了！
- 高圓圓懷孕有喜？ 趙又廷：下個階段……
推薦新聞