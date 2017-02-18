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聯合公園加入女聲？ 新歌曲風竟有小賈味

2017/02/18 07:11

聯合公園睽違3年，推出全新曲風的新歌《Heavy》。（華納提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕搖滾天團「聯合公園」（LINKIN PARK）經過3年漫長的等待，終於發表最新單曲《Heavy》，不同以往的搖滾嘶吼，新歌曲風改走流行POP風格，不少資深歌迷直呼「聽不習慣」，也有人覺得聽起來有股「小賈斯汀風格」；另外，新歌也首次加入女聲，新鮮嘗試要讓歌迷聽到不一樣的聯合公園。

聯合公園擁有不少忠實歌迷，離上張專輯《獵捕行動》的發行已相隔3年，本著繼續創新和革新的傳統，聯合公園推出全新曲風的新歌《Heavy》，也找來美國新聲代歌手Kiiara獻聲合唱，正式宣告回歸歌壇。

聯合公園也透過官方臉書獨家直播，和Kiiara一同在錄音室不插電演出新歌，隨後也加碼唱出經典名曲《Crawling》，並接受全球粉絲的線上提問，讓世界各地的數百萬粉絲驚喜又難忘。

有不少歌迷問，新專輯風格是否會都和《Heavy》一樣，主唱麥克說：「成員每個人喜歡的音樂類型都很不一樣，這也是我們的可貴之處，因為我們做的東西融合了各種不同的音樂元素，這次也並沒有特別去想要做成什麼風格。」

聯合公園第7張錄音室專輯《光芒再現》（ONE MORE LIGHT）預計5月19日正式發行，緊接著也會展開新的巡迴演唱，另外，最新單曲《Heavy》已經在全球同步數位上架。

《Heavy》MV：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

《Crawling》不插電版：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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