被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認

林明禎（右）和蔡瀚億在片中上演「人殭戀」。（華映提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕香港恐怖喜劇《救殭清道夫》大玩顛覆，因為清道夫竟然是殭屍獵人，而宅男女神林明禎在片中化身可愛女殭屍，被香港鬼后邵音音逼問床事，因她不能開口說話，只能微笑點頭，什麼都默認，畫面非常逗趣。

《救殭清道夫》集合影后邵音音及鬼王錢小豪、吳耀漢，再加上新生代小生蔡瀚億攜手林明禎共同搞鬼，2人上演「人殭戀」，故事可愛又淒美。林明禎首次參與電影演出，在片中飾演古時候苦命陪葬的女孩小夏，最後變成女殭屍，但意外與男主角接觸，便一點一滴開始恢復人性。

林明禎（左）被香港鬼后邵音音逼問床事。（華映提供）

林明禎在片中與蔡瀚億有不少親密對手戲，2人從互相害怕到日久生情，她說：「蔡瀚億是一個很專業的演員，我在跟他互動親密戲時，很多時候是我的第一次，很幸運遇到一個很棒的對手，他會讓我在很自然的氛圍裡面演出。」

林明禎（右）和蔡瀚億在片中上演「人殭戀」。（華映提供）



林明禎與蔡瀚億在電影中的互動很清純，但蔡瀚億帶著她回家遇上邵音音就讓畫面成了限制級。邵音音演出一心想抱孫的阿嬤，見孫子帶著女朋友回家，滿心歡喜、問話直擊紅心：「你們有做愛嗎？」、「沒有戴保險套吧？」林明禎在片中不會說話，只能害羞微笑、點頭回應，默認「一切都有發生」，讓電影尺度激增。《救殭清道夫》將於3月17日在台上映。

林明禎在片中化身可愛女殭屍。（華映提供）



《救殭清道夫》預告：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）