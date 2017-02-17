（影音）天才偶像IQ爆表 創作新輯暗藏小秘密

「Block B」成員朴經推出首張個人迷你專輯，包辦詞曲創作。（環球提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓男團「Block B」成員朴經多次在綜藝節目《問題的男人》中展現過人才智，被封為「高智商偶像」，先前他更通過世界天才組織「門薩」認證，成為組織成員之一。他除擁有高IQ，日前他推出首張個人迷你專輯《NOTEBOOK》，5首歌曲也全都自己填詞作曲，展現音樂才華。

「Block B」成員朴經錄影片向台粉問候。（翻攝自影片）

世界天才組織「門薩」入會門檻約為IQ148，朴經不僅通過門檻，日前他更在節目上自爆IQ超過協會的測量標準156，「因為對方說超過156的話就測不出來，所以我也不知道自己的實際IQ數字到底是多少」，讓大批網友相當驚訝。此外，《問題的男人》日前迎接播出2周年，班底群透露最期待看到朴經，和同樣以高IQ著稱的「防彈少年團」成員Rap Monster來場解題對決。

而朴經日前推出迷你創作專輯，找來許多藝人跨刀合唱，包括選秀比賽出身的朴寶藍、女團「GFRIEND」銀河等，歌曲中也藏了小秘密，從第1首到第5首就是一個完整的戀愛故事。而朴經也特別錄製影片和台粉打招呼，表示希望很快有機會可以到台灣跟大家見面，迷你專輯《NOTEBOOK》現已在台數位上架。

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