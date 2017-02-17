無良！保羅沃克車禍 車商竟冷血稱：好消息

保羅沃克因車禍逝世，但車商卻說「撞得好」。（UIP提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星保羅沃克（Paul Walker）因參演《玩命關頭》系列電影紅遍全球，但卻在2013年不幸發生死亡車禍，帶給影迷無限遺憾，當時他乘坐好友所駕駛的紅色保時捷Carrera GT，不慎撞樹引火爆炸，保羅家人控訴車商設計不當，而日前流出一份文件指出一名保時捷的經理稱「GT跑車撞毀是個好消息」，讓家屬無法接受。

保羅沃克因《玩命關頭》紅遍全球，也在電影中留下最後身影。（UIP提供）

據美國媒體《TMZ》報導，保羅沃克官司的訴訟文件日前曝光，文件中揭露一封保時捷內部郵件，內容稱「保時捷Carrera GT在2004年開始發售後，兩年內就售完了200部」，甚至有保時捷經理表示「又一輛GT毀了，這是個好消息，其他剩下的GT就更稀有了」，保羅家人的代表律師也認為文件遭竄改，並痛批保時捷早就知道Carrera GT有安全問題，但他們卻選擇隱瞞消息以維護品牌形象，還說出這種毫無人性的話。

保羅沃克（左）與馮迪索（右）因拍攝《玩命關頭》成為好友。（資料照）

保羅沃克在拍攝《玩命關頭7》的期間不幸過世，劇組找來他的弟弟及利用後製完成保羅未拍攝的部分，讓影迷仍能在電影中目睹偶像英勇的風采，而《玩命關頭8》將在今年上映，這是首部少了保羅的系列電影，雖然有些遺憾，但新的一集找來影后莎莉賽隆（Charlize Theron）參演，將與馮迪索（Vin Diesel）有精彩對手戲，仍讓影迷們引頸期盼。