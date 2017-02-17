限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

無良！保羅沃克車禍 車商竟冷血稱：好消息

2017/02/17 23:06

保羅沃克因車禍逝世，但車商卻說「撞得好」。（UIP提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星保羅沃克（Paul Walker）因參演《玩命關頭》系列電影紅遍全球，但卻在2013年不幸發生死亡車禍，帶給影迷無限遺憾，當時他乘坐好友所駕駛的紅色保時捷Carrera GT，不慎撞樹引火爆炸，保羅家人控訴車商設計不當，而日前流出一份文件指出一名保時捷的經理稱「GT跑車撞毀是個好消息」，讓家屬無法接受。

保羅沃克因《玩命關頭》紅遍全球，也在電影中留下最後身影。（UIP提供）

據美國媒體《TMZ》報導，保羅沃克官司的訴訟文件日前曝光，文件中揭露一封保時捷內部郵件，內容稱「保時捷Carrera GT在2004年開始發售後，兩年內就售完了200部」，甚至有保時捷經理表示「又一輛GT毀了，這是個好消息，其他剩下的GT就更稀有了」，保羅家人的代表律師也認為文件遭竄改，並痛批保時捷早就知道Carrera GT有安全問題，但他們卻選擇隱瞞消息以維護品牌形象，還說出這種毫無人性的話。

保羅沃克（左）與馮迪索（右）因拍攝《玩命關頭》成為好友。（資料照）

保羅沃克在拍攝《玩命關頭7》的期間不幸過世，劇組找來他的弟弟及利用後製完成保羅未拍攝的部分，讓影迷仍能在電影中目睹偶像英勇的風采，而《玩命關頭8》將在今年上映，這是首部少了保羅的系列電影，雖然有些遺憾，但新的一集找來影后莎莉賽隆（Charlize Theron）參演，將與馮迪索（Vin Diesel）有精彩對手戲，仍讓影迷們引頸期盼。

相關新聞

推薦新聞
被指設局偷拍 三級片豔星發毒誓「全家死！」 被指設局偷拍 三級片豔星發毒誓「全家死！」
2017/02/17 15:15
「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害 「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害
2017/02/17 16:20
夯劇《天黑請閉眼》今完結 你猜中兇手了嗎？ 夯劇《天黑請閉眼》今完結 你猜中兇手了嗎？
2017/02/17 20:49
「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？ 「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？
2017/02/17 16:49
「羅密歐」暌違17年再合體？傳歐漢聲將加入《極限挑戰》 「羅密歐」暌違17年再合體？傳歐漢聲將加入《極限挑戰》
2017/02/17 17:24
賴解孵反應超快 甜言蜜語哄發怒Ella 賴解孵反應超快 甜言蜜語哄發怒Ella
2017/02/17 19:28
當年傳戀陳美鳳舊愛 女歌手：都是炒作 當年傳戀陳美鳳舊愛 女歌手：都是炒作
2017/02/17 22:40
金敏喜柏林依偎不倫導演 認關係親密片中台詞藏玄機 金敏喜柏林依偎不倫導演 認關係親密片中台詞藏玄機
2017/02/17 15:55
一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥 一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥
2017/02/17 16:13
「曉燕是我生命的全部」 白冰冰否認消費愛女 「曉燕是我生命的全部」 白冰冰否認消費愛女
2017/02/17 21:19
意淫犯眾怒！鄧佳華稱與子瑜穩定交往 意淫犯眾怒！鄧佳華稱與子瑜穩定交往
2017/02/17 22:28
被爆劈腿墮胎染性病 波神怒告妨害名譽 被爆劈腿墮胎染性病 波神怒告妨害名譽
2017/02/17 20:40
許孟哲揮情變 蓄鬍為XX努力 許孟哲揮情變 蓄鬍為XX努力
2017/02/17 20:02
無良！保羅沃克車禍 車商竟冷血稱：好消息 無良！保羅沃克車禍 車商竟冷血稱：好消息
2017/02/17 23:06
莊凱勛撞爛野狼機車 對方竟要他賠XX元 莊凱勛撞爛野狼機車 對方竟要他賠XX元
2017/02/17 18:51
郭碧婷時裝周飄仙氣 同框川普女兒美翻 郭碧婷時裝周飄仙氣 同框川普女兒美翻
2017/02/17 15:11
助新住民擺脫歧視 海倫清桃想創基金會 助新住民擺脫歧視 海倫清桃想創基金會
2017/02/17 15:04
（影音）潔西卡來台心情好 嘴角上揚程度+15％ （影音）潔西卡來台心情好 嘴角上揚程度+15％
2017/02/17 20:16
「我是中國人」討好強國運將 劉樂妍喜搭霸王車.... 「我是中國人」討好強國運將 劉樂妍喜搭霸王車....
2017/02/17 17:11
這樣也行！小S一秒變大象 再掀髮箍旋風 這樣也行！小S一秒變大象 再掀髮箍旋風
2017/02/17 14:43
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.