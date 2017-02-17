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（影音）獲頒法國文學與藝術騎士勳章 卡佑民：台灣加油

2017/02/17 22:06

〔記者楊明怡／台北報導〕2008年來台的卡佑民（Kayoumin），今起在「台灣法國文化協會」舉行攝影個展《不僅止於負片》。卡佑民曾在中國居住15年，目前定居台灣，長期透過廣播、電視主持、錄製唱片等方式傳播法國文化，獲法國政府肯定，今晚，法國在台協會主任紀博偉也代表法國政府頒授「法國文學與藝術騎士勳章」給他，肯定他的貢獻。

卡佑民（左）《不僅止於負片》攝影展開幕，接受法國在台協會主任紀博偉「法國文學與藝術騎士」授證儀式。（記者胡舜翔攝）

「文學與藝術勳章」分三等級：最高等是「司令勳位」，貝聿銘、金庸、張藝謀、鞏俐、王家衛、陳凱歌曾獲此榮譽；第二等是「軍官勳位」，陳郁秀、蔡明亮曾獲此榮譽；雖然卡佑民開玩笑說，他的「騎士勳位」最低階，事實上卻是極為難得的殊榮。

紀博偉說，卡佑民離開自己的家鄉，不停地流浪，去了解其他地方的文化，也讓其他人了解法國的文化，捨棄安逸的康莊大道，促進文化的交流，「法國文學與藝術勳章」，就是為了肯定他這方面的貢獻。

卡佑民（左）《不僅止於負片》攝影展開幕，接受法國在台協會主任紀博偉「法國文學與藝術騎士」授證儀式。（記者胡舜翔攝）卡佑民（右）《不僅止於負片》攝影展開幕，圖左為卡佑民台灣老婆。（記者胡舜翔攝）

2007年開始發展負片攝影概念，卡佑民說，十年來除了工作、睡覺的時間都在攝影，這兩年覺得自己成熟了，可以開始創作，便把作品印製在畫布上，得到特別的效果，每件作品都是唯一的，法文叫「pièce unique」。

2015年成為台灣女婿，還在松江路開了一家藝廊「煦利品酒藝廊」，除了展出自己的創作，也經紀台灣和法國藝術家。卡佑民說，台灣是個住起來舒服，而且能安身立命的地方，他知道台灣在國際上面臨困難的處境，希望將法國政府授予他的榮譽和這裡的朋友分享，得到勳章，最想說的是：「台灣加油！」

卡佑民（中）《不僅止於負片》攝影展開幕，吾爾開希（右）幫忙拍照留念。（記者胡舜翔攝）

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