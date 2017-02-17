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當年傳戀陳美鳳舊愛 女歌手：都是炒作

2017/02/17 22:40

吳淑敏自曝過去和張富的緋聞是炒作，對張富近況毫不知情。（資料照，經紀人小琦提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手吳淑敏10歲時參加「五燈獎」脫穎而出，出道25年曾2度入圍金曲台語歌后，歌唱實力深厚。過去她和節目《龍兄虎弟》王牌製作人張富的緋聞鬧得沸沸揚揚，但她始終沒有承認也沒有否認。近幾年張富負面新聞頻傳，讓2人緋聞再度浮上檯面，吳淑敏自曝緋聞是假的，一切都是為了捧紅而炒作。

張富過去涉嫌詐欺、欠債，多次被起訴通緝。（記者錢利忠攝）

據《聯合報》報導，張富過去曾因公司帳目不清，被告涉嫌詐欺，前年又因謊稱可利用特殊管道取得將會演唱會門票，詐騙約25萬被通緝，去年則因涉偷竊彩券被逮。他擔任製作人時，曾捧紅知名節目《龍兄虎弟》、《歡樂傳真》等，其中製作《美鳳有約》時，更和主持人陳美鳳有過一段情，和陳美鳳分手後，便和吳淑敏傳出緋聞。

這1、2年吳淑敏常被一些綜藝大哥問起張富的事，她坦言並不知情，自己也是看到新聞才得知這些消息。對於2人過去的緋聞，她也澄清一切都是假，更自爆當時確實是為了宣傳唱片而炒作，「他（張富）是公司老闆，也不是壞人，演藝圈風評也不錯，幫助我滿多的。」她也透露2人無話可說，已經很久沒和張富聯絡了。

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