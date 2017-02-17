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意淫犯眾怒！鄧佳華稱與子瑜穩定交往

2017/02/17 22:28

「FBI帥哥」鄧佳華行為怪異，常常引起眾怒。（翻攝自鄧佳華臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「FBI帥哥」鄧佳華行為脫序，時常做出怪異舉動，每每在臉書PO文都會引起網友撻伐，日前他幻想與南韓團體「TWICE」成員周子瑜結婚，甚至開直播對子瑜照片又親又舔，引來網友大罵，15日又在臉書設定與周子瑜穩定交往，自稱「我和子瑜寶貝已經在交往了」，詭異舉動令人傻眼。

鄧佳華在臉書幻想和周子瑜交往，引來網友撻伐。（翻攝自鄧佳華臉書）

南韓女團「TWICE」台灣成員周子瑜長相甜美，在南韓演藝圈表現亮眼，被稱為台灣之光，但卻成為鄧佳華的意淫對象，日前鄧佳華不僅在直播上稱兩人在「度蜜月」，之後又在臉書PO出一張Line的截圖，表示周子瑜每天都會密他，還說「我和周子瑜已經在一起很久了」，更把感情狀態更改為與周子瑜穩定交往，令人摸不著頭緒的行為讓網友怒回「子瑜是給你這樣污辱的喔」。

有網友成功檢舉鄧佳華臉書，被讚「替天行道」。（翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華過去偷喝別人飲料、揚言要跳台北101及美麗華摩天輪等脫序行為引來大眾關注，這次對女星周子瑜做出無禮行為更是引來眾怒，有網友在「爆廢公社」貼文成功檢舉了鄧佳華的照片，臉書已將鄧佳華的帳號移除，引來其他網友大聲叫好，稱他是在「替天行道」，但也有網友認為鄧佳華分身太多，根本檢舉不完，無奈的說：「刪掉一個他還有千千萬萬個他。

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