（影音）范范忙籌備演唱會 飛飛打氣喊「我愛妳」

范范將展開世界巡演，首度久別飛飛翔翔讓她不捨。（翻攝自黑人臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈模範夫妻「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪結婚後，生下一對超萌雙胞胎「飛飛翔翔」，夫妻倆也常在臉書分享寶貝兒子的日常生活。近期范范為舉辦演唱會身心俱疲，保母小亨堡特地教飛飛說「我愛你」甜蜜告白全家人，替范范加油打氣。

保母小亨堡（左）和黑人、范范感情相當好，常常會在臉書分享飛飛翔翔的近況。（翻攝自黑人臉書）

昨范范開會討論演唱會細節忙到很晚，為了替媽媽打氣，飛飛翔翔的保母小亨堡特別教飛飛開口甜說「我愛你」，還一一點名爸爸、媽媽，連弟弟翔翔也沒漏掉。飛飛一字一句慢慢的說出「媽媽我愛你，爸爸我愛你，翔翔我愛你」瞬間融化大批粉絲，而小亨堡也表示希望透過這段錄音讓范范感到不那麼累，相當窩心。

范范暌違4年重返歌壇，將在3月展開世界巡演，面臨即將久別飛飛翔翔，她不捨直說「我跟小孩最多不能分開超過5天，盡量在3天內要回家。」希望前面幾場能夠帶著寶貝兒子們一起去。小亨堡也給予范范最大的支持，並承諾在范范工作期間會將飛飛翔翔照顧好。

（影片擷取自小亨堡臉書，如遭移除敬請見諒）