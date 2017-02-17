限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）范范忙籌備演唱會 飛飛打氣喊「我愛妳」

2017/02/17 22:00

范范將展開世界巡演，首度久別飛飛翔翔讓她不捨。（翻攝自黑人臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈模範夫妻「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪結婚後，生下一對超萌雙胞胎「飛飛翔翔」，夫妻倆也常在臉書分享寶貝兒子的日常生活。近期范范為舉辦演唱會身心俱疲，保母小亨堡特地教飛飛說「我愛你」甜蜜告白全家人，替范范加油打氣。

保母小亨堡（左）和黑人、范范感情相當好，常常會在臉書分享飛飛翔翔的近況。（翻攝自黑人臉書）

昨范范開會討論演唱會細節忙到很晚，為了替媽媽打氣，飛飛翔翔的保母小亨堡特別教飛飛開口甜說「我愛你」，還一一點名爸爸、媽媽，連弟弟翔翔也沒漏掉。飛飛一字一句慢慢的說出「媽媽我愛你，爸爸我愛你，翔翔我愛你」瞬間融化大批粉絲，而小亨堡也表示希望透過這段錄音讓范范感到不那麼累，相當窩心。

范范暌違4年重返歌壇，將在3月展開世界巡演，面臨即將久別飛飛翔翔，她不捨直說「我跟小孩最多不能分開超過5天，盡量在3天內要回家。」希望前面幾場能夠帶著寶貝兒子們一起去。小亨堡也給予范范最大的支持，並承諾在范范工作期間會將飛飛翔翔照顧好。

（影片擷取自小亨堡臉書，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
被指設局偷拍 三級片豔星發毒誓「全家死！」 被指設局偷拍 三級片豔星發毒誓「全家死！」
2017/02/17 15:15
《瑯琊榜2》氣場驚人 花絮曝光期待度飆高 《瑯琊榜2》氣場驚人 花絮曝光期待度飆高
2017/02/17 14:01
香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命 香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命
2017/02/17 18:01
（影音）連俞涵升格好妹妹 李國毅不捨離開她 （影音）連俞涵升格好妹妹 李國毅不捨離開她
2017/02/17 17:35
「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？ 「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？
2017/02/17 16:49
四叉貓來看！你老公張孝全跟鄭秀文開心談愛 四叉貓來看！你老公張孝全跟鄭秀文開心談愛
2017/02/17 16:53
「羅密歐」暌違17年再合體？傳歐漢聲將加入《極限挑戰》 「羅密歐」暌違17年再合體？傳歐漢聲將加入《極限挑戰》
2017/02/17 17:24
「我不想被綁住」 鄒倩琳淚崩離開中天 「我不想被綁住」 鄒倩琳淚崩離開中天
2017/02/17 14:03
（影音）閃照門解釋大會 邵雨薇死不認帳 （影音）閃照門解釋大會 邵雨薇死不認帳
2017/02/17 20:13
金敏喜柏林依偎不倫導演 認關係親密片中台詞藏玄機 金敏喜柏林依偎不倫導演 認關係親密片中台詞藏玄機
2017/02/17 15:55
一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥 一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥
2017/02/17 16:13
臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡 臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡
2017/02/17 14:36
（影音）鄭秀文裸體情趣 曝許志安愛洗衣板 （影音）鄭秀文裸體情趣 曝許志安愛洗衣板
2017/02/17 15:08
《步步》十三爺要當爹了？ 妻凸肚回... 《步步》十三爺要當爹了？ 妻凸肚回...
2017/02/17 17:56
越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模 越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模
2017/02/17 13:26
「曉燕是我生命的全部」 白冰冰否認消費愛女 「曉燕是我生命的全部」 白冰冰否認消費愛女
2017/02/17 21:19
AKB台妞羞獻「初體驗」 爆和她拍泳裝壓力大 AKB台妞羞獻「初體驗」 爆和她拍泳裝壓力大
2017/02/17 14:35
逃出前夫暴力魔掌 白冰冰淚崩尋恩人 逃出前夫暴力魔掌 白冰冰淚崩尋恩人
2017/02/17 14:17
「飄逸韓服+及腰黑髮」 潤娥激美古裝照曝光 「飄逸韓服+及腰黑髮」 潤娥激美古裝照曝光
2017/02/17 18:28
許瑋甯再當鬼后 疑裸半身辣曬「雪白美背」 許瑋甯再當鬼后 疑裸半身辣曬「雪白美背」
2017/02/17 17:07
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.