「曉燕是我生命的全部」 白冰冰否認消費愛女

白曉燕（左）20年前慘遭綁匪撕票，殘忍行徑震驚全台。（翻攝自白冰冰臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人白冰冰女兒白曉燕20年前在上學途中被綁架，最終遭歹徒撕票，慘忍途徑震驚全台，白冰冰對愛女的思念多年來從未減少，日前她上廣播節目宣傳即將出版的自傳，透露為了想把女兒「生回來」，曾做過16次試管嬰兒，過程十分艱辛，連醫生都勸她放棄。

白冰冰曾多次做試管嬰兒，但卻都失敗。（翻攝自白冰冰臉書）

20年前白曉燕案讓全台人心惶惶，歹徒殘忍手法令人髮指，而白冰冰始終無法忘懷女兒，坦承自己在美國及台灣曾做過16次試管嬰兒，做一次要打上百支針，而打黃體素會變胖，胖了後又不敢多吃，導致身材一直胖胖瘦瘦，多次失敗後連醫生及護理師都勸她放棄，「他們拉著我的手安慰我，靜靜看著我哭」，她也表示許多人做試管嬰兒都有先生陪著，對比她孤單一人，心裡感道格外心酸。

白曉燕案已過去多年，但白冰冰對女兒的思念未曾減少。（翻攝自白冰冰臉書）

白曉燕案多年來一直是外界關注的焦點，白冰冰也多次在鏡頭前哭訴對女兒的思念，以至於有人懷疑她是在消費女兒，讓她無奈的說：「白曉燕是社會上的一個案件，但她是我人生的全部。」對女兒的心疼與不捨溢於言表。