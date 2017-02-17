限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）潔西卡來台心情好 嘴角上揚程度+15％

2017/02/17 20:16

〔記者馮亦寧／台北報導〕南韓女星潔西卡受迪奧邀請，以迪奧癮誘大使身份來台灣，平常總是看起來恰北北的她，今晚彷彿心情很好，現場有人還說：「哇！她的笑容是有史以來幅度最大的。」

潔西卡說來到台灣不但好玩又能跟粉絲見面，超開心。（記者王文麟攝）潔西卡以迪奧癮誘大使身分出席全新迪奧癮誘超模漆光唇釉上市派對，笑得合不攏嘴。（記者王文麟攝）

美國加州出生的潔西卡今天走清純柔美風格，所以穿上白色細肩帶小洋裝出席，不過在唇色跟衣服上還是耍了小心機，她的洋裝開高衩，而且特別選用色號447的太陽谷顏色，因為姊妹感情好，問到妹妹Krystal適合什麼顏色，她說，配合妹妹的膚色，她覺得色號857的唇釉特別適合妹妹。

潔西卡的化妝秘訣就是簡單底妝搭配紅唇。（記者王文麟攝）

潔西卡透露自己因為太喜歡唇膏了，家裡的收藏應該超過上百隻，她最重視唇色與整體妝容的搭配，所以平常特別喜歡「簡單底妝＋紅唇」打扮。不過依照慣例，只要問到跟「情人」相關的事情潔西卡都避而不談。這次卻為了台灣開了例，現場問她會不會因為男友的喜好特別選擇男友喜歡的唇色，潔西卡說：「當然不會。」她覺得女生就是要把自己打扮得漂漂亮亮的，幹麻要配合男人。

潔西卡不笑的時候真的看起來很有氣勢。（記者王文麟攝）

潔西卡除了重視臉部清潔之外，也很喜歡用美麗的唇色搭配整體妝容。（記者王文麟攝）

相關新聞

推薦新聞
老公一句話 Ella爆氣：下胎自己生 老公一句話 Ella爆氣：下胎自己生
2017/02/17 13:05
捕獲野生宋仲基！化身「劉大尉」黑色勁裝遊泰國 捕獲野生宋仲基！化身「劉大尉」黑色勁裝遊泰國
2017/02/17 12:29
宣布出家後光速出書 女星「想死的這7年」揭演藝圈瘡疤 宣布出家後光速出書 女星「想死的這7年」揭演藝圈瘡疤
2017/02/17 12:17
香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命 香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命
2017/02/17 18:01
「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害 「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害
2017/02/17 16:20
豬哥亮手術後狀況如何？謝金晶這麼說 豬哥亮手術後狀況如何？謝金晶這麼說
2017/02/17 14:01
（影音）深夜限定！波多野秀口技 無碼片讓網友想入非非 （影音）深夜限定！波多野秀口技 無碼片讓網友想入非非
2017/02/17 12:06
「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？ 「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？
2017/02/17 16:49
四叉貓來看！你老公張孝全跟鄭秀文開心談愛 四叉貓來看！你老公張孝全跟鄭秀文開心談愛
2017/02/17 16:53
（影音）連俞涵升格好妹妹 李國毅不捨離開她 （影音）連俞涵升格好妹妹 李國毅不捨離開她
2017/02/17 17:35
「羅密歐」暌違17年再合體？傳歐漢聲將加入《極限挑戰》 「羅密歐」暌違17年再合體？傳歐漢聲將加入《極限挑戰》
2017/02/17 17:24
趙又廷情話白癡 靠這招追到高圓圓 趙又廷情話白癡 靠這招追到高圓圓
2017/02/17 12:49
一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥 一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥
2017/02/17 16:13
金敏喜柏林依偎不倫導演 認關係親密片中台詞藏玄機 金敏喜柏林依偎不倫導演 認關係親密片中台詞藏玄機
2017/02/17 15:55
賴解孵反應超快 甜言蜜語哄發怒Ella 賴解孵反應超快 甜言蜜語哄發怒Ella
2017/02/17 19:28
賴琳恩婚前吻別的男人 陳乃榮看完崩潰 賴琳恩婚前吻別的男人 陳乃榮看完崩潰
2017/02/17 13:43
臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡 臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡
2017/02/17 14:36
（影音）閃照門解釋大會 邵雨薇死不認帳 （影音）閃照門解釋大會 邵雨薇死不認帳
2017/02/17 20:13
AKB台妞羞獻「初體驗」 爆和她拍泳裝壓力大 AKB台妞羞獻「初體驗」 爆和她拍泳裝壓力大
2017/02/17 14:35
泳裝照首曝光！AKB台妞馬嘉伶 纖腰美腿誘人 泳裝照首曝光！AKB台妞馬嘉伶 纖腰美腿誘人
2017/02/17 14:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.