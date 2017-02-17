（影音）潔西卡來台心情好 嘴角上揚程度+15％

〔記者馮亦寧／台北報導〕南韓女星潔西卡受迪奧邀請，以迪奧癮誘大使身份來台灣，平常總是看起來恰北北的她，今晚彷彿心情很好，現場有人還說：「哇！她的笑容是有史以來幅度最大的。」

潔西卡說來到台灣不但好玩又能跟粉絲見面，超開心。（記者王文麟攝） 潔西卡以迪奧癮誘大使身分出席全新迪奧癮誘超模漆光唇釉上市派對，笑得合不攏嘴。（記者王文麟攝）

美國加州出生的潔西卡今天走清純柔美風格，所以穿上白色細肩帶小洋裝出席，不過在唇色跟衣服上還是耍了小心機，她的洋裝開高衩，而且特別選用色號447的太陽谷顏色，因為姊妹感情好，問到妹妹Krystal適合什麼顏色，她說，配合妹妹的膚色，她覺得色號857的唇釉特別適合妹妹。

潔西卡的化妝秘訣就是簡單底妝搭配紅唇。（記者王文麟攝）

潔西卡透露自己因為太喜歡唇膏了，家裡的收藏應該超過上百隻，她最重視唇色與整體妝容的搭配，所以平常特別喜歡「簡單底妝＋紅唇」打扮。不過依照慣例，只要問到跟「情人」相關的事情潔西卡都避而不談。這次卻為了台灣開了例，現場問她會不會因為男友的喜好特別選擇男友喜歡的唇色，潔西卡說：「當然不會。」她覺得女生就是要把自己打扮得漂漂亮亮的，幹麻要配合男人。

潔西卡不笑的時候真的看起來很有氣勢。（記者王文麟攝）

潔西卡除了重視臉部清潔之外，也很喜歡用美麗的唇色搭配整體妝容。（記者王文麟攝）